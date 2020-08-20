猛鬼凶宅／酒店妹住到瘋掉！凌威威驚爆猛鬼大樓秘辛

昨(19日)天是農曆七月一日鬼門開，相信鬼月對不少人來說是戒慎恐懼。前「酒國名花」凌威威接受《中時新聞網》獨家專訪，揭開北市第一猛鬼大樓秘密，她更透露昔日旗下酒店妹住到變成精神病患，至今仍未恢復正常。

北市猛鬼大樓，多年來奪走數十條人命。(照片/游定剛 拍攝)

位於北市精華鬧區地段，擁有「台北第一凶宅」稱號的猛鬼大樓，樓內混合著住商辦、舞廳、酒店等，出入人口相當複雜。多年來，火災意外、離奇命案頻傳，也奪走數十條寶貴性命，靈異傳聞至今從未停止過。凌威威談起這棟大樓，便全身起雞皮疙瘩，她憶起多年前，時任八大行業時，旗下有不少從南部來上班的酒店小姐，因認為交通方便、租金又便宜，樓下又有美容院，就選擇住在那棟猛鬼樓。

北市猛鬼大樓火災意外、離奇命案，多年來奪走數十條人命。(照片/游定剛 拍攝)

命運大不同，有些人命硬，遇到怪事可全身而退，但有些人就沒那麼好運。凌威威表示當年擔任櫃檯經理時，就像是小姐們的保姆，大半夜時常會接到她們的求救訊號電話，便會跑過去陪她們聊天，有時甚至待到天亮她們入睡後才會離開。

北市猛鬼大樓內長廊瀰漫詭異氣氛。(照片/《中時新聞網》資料照)

「那棟大樓超可怕，我不敢再去了！」凌描述進入猛鬼樓的經過，她表示，走進一樓大廳就感到相當陰森，管理員愛理不理，獨自搭乘老舊電梯上樓時，電梯還會突然停下來，超擔心它會故障墜樓，按下呼叫鈕管理員根本理都不理，簡直生不如死，她更透露，如果不敢搭電梯，改走樓梯間，每層樓氛圍都相當詭異，不過噩夢還未結束，抵達前往樓層時，映入眼簾卻是一條無止盡的黑暗長廊，整排套房看過去氣氛都讓人毛骨悚然。

前「酒國名花」形容猛鬼樓內氣氛詭譎，一刻都不想待在裡面。(照片/邱子軒 拍攝)

打開房門的小姐，臉上有種難以形容的衰樣，隨時想要輕生的狀態，回想多年前，凌威威仍印象深刻表示，屋內牆壁都有重新粉刷、擺放家具，但那氣場就是無法形容的怪，因為要陪伴小姐不能離開，更擔心被附身、或被跟回家，內心恐懼更是加劇。凌透露，多年前旗下有位紅牌小姐，不知道該棟大樓的傳言，連續入住三天，都做相同的夢，夢裡皆是很多水灌進屋內，很多人爬窗逃竄、向屋外哀號求救。同棟另名小姐，入住則遇到房內音響自動放音樂、水龍頭突然流水，電視看一看，自動關起來又打開，怪事接連不斷，明顯感受到屋內與另一空間共存。

「酒店紅牌住到直接瘋掉」更令凌威威印象深刻的是，有位北上工作，擁有姣好身材、漂亮臉蛋的紅牌小姐，當年住進猛鬼大樓後，因不明原因整個人精神異常、行為舉止怪異，最後被強制住進精神病院，凌談起過往到病院探望時，她仍然每天盛裝打扮，穿高跟鞋、妝髮到位，會在女廁一直猛補妝，詭異的是她在院內坐姿，像過去在酒店裡一樣優雅，並重複講「等一下我男朋友就要來接我了。」

北市著名的猛鬼凶宅，詭事、意外災害頻傳，過去至今恐怖謠言從未間斷，每年到了農曆七月，該棟大樓更是掀起不少話題。秉持尊敬、尊重的心，願亡者能夠靈安。

(中時新聞網)