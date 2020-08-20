由新銳導演簡學彬執導，曹佑寧、陳妤、林映唯主演的校園純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，故事講述青澀的戀愛三角難題，巧的是，女主角陳妤的初戀，竟是她為了替男同學追回前任，自己卻不明就裡的跌入情網，與電影情節有幾分相似。

陳妤的初戀在高中，當時的初戀男友經歷分手一心想要追回前女友，陳妤身為2人的共同好友，情義相挺打算幫男方追回前任，怎料在「挽回舊愛行動」中，自己卻逐漸喜歡上了對方，因當時接近大學學測，她想說透過告白的方式讓自己知難而退，進而結束這段暗戀的關係，於是她約了男方去看1部愛情電影後表白，沒想到男方也因日久生情而答應她的告白，兩人就從「隊友」變成情人。

簡學彬（右）花不少時間了解演員，更發掘陳妤少女心的一面。（盧禕祺攝）

陳妤回憶那時自己喜歡上對方後，心動的感覺便藏不住，反而變得對男方越來越兇，另她雖然記不得有哪些實際「助攻」的行動，但記得初戀男友曾為了保護同學，做過正義感十足的舉動，曾一度是班上公認的英雄。

《可不可以》是陳妤的第一部大銀幕作品，她降齡演出，自認離冒粉紅泡泡的年紀有點久遠，為了找回那份青春浪漫感，還特別去看了偶像劇、聽很多情歌，同時為了角色去學塔羅牌，買國師唐綺陽的年刊研究學習專業術語，「結果我被她圈粉，連她說一句『金牛座的朋友你們本周辛苦了』，我聽完就大哭，真得覺得這周很苦。」

大鶴（左）原有埋感情線，可惜未能剪進正片。（華映提供）

電影日前舉辦多場特映會，陳妤收到許多反饋，唯一1個負評讓她印象深刻，「我聽到1個大負評，總括來說就是說我的演出很像流行歌，大部分的人喜歡，但就是有人會不喜歡，也因為聽到這個負評，我才睡得著。」原來她自覺有演不好的地方，所以心裡懸著，被觀眾點出表演有斷層，自己也理解，反思下次該怎麼做會更好。

簡學彬最後也分享，電影原本初剪片長將近3小時，正片有捨棄一些畫面，像其中原有1個支線是綠葉大鶴其實喜歡陳妤，明知她心有所屬仍默默守候，無奈礙於故事完整性，這條感情線最後被剪掉，是導演唯一的小小遺憾。電影21日上映。

(中時 )