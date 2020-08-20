立委洪孟楷辦理會勘，爭取231萬元預計明年寒假前完成改善工程。（立委洪孟楷提供／許家寧新北傳真）

油漆褪色脫落、牆面嚴重斑駁剝落。（立委洪孟楷提供／許家寧新北傳真）

淡水竹圍高中為當地第一所公立高中。（立委洪孟楷提供／許家寧新北傳真）

新北市立竹圍高中的國中部真善美大樓，啟用至今超過22年，因校舍老舊，教室及走廊天花板油漆褪色脫落、牆面嚴重斑駁剝落，宛如廢棄校舍，立委洪孟楷與教育單位會勘，爭取231萬改善牆面與刷漆，預計寒假前完成，讓學生舒適上學環境。

淡水區竹圍國中毗鄰台北市區，1996年因應人口快速增加成立，讓竹圍當地學生免於奔波淡水國中通勤上學，並在2012年改制完全中學，不過20多年來，真善美校舍逐漸老舊，教室牆面髒污不勘，近年天花板更出現油漆龜裂剝落現象。

立委洪孟楷20日上午邀集教育部、新北市教育局進行會勘，洪說，這2年來各間教室及走廊平頂，陸續出現油漆剝落現象，影響國中部師生教學及生活品質，接獲不少學生及家長不斷反映，希望爭取申請經費進行整修，改善長久以來問題。

針對各班級教室、專科教室及走廊陸續出現油漆龜裂剝落的問題，校方擬申請教育部國教署109年「充實設施設備計畫工程類」經費進行整修，協助爭取231萬元預算，預計明年寒假前完成整修舊校舍，讓師生有更舒適的學習環境。

(中時 )