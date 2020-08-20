新北市立竹圍高中的國中部真善美大樓，啟用至今超過22年，因校舍老舊，教室及走廊天花板油漆褪色脫落、牆面嚴重斑駁剝落，宛如廢棄校舍，立委洪孟楷與教育單位會勘，爭取231萬改善牆面與刷漆，預計寒假前完成，讓學生舒適上學環境。
淡水區竹圍國中毗鄰台北市區，1996年因應人口快速增加成立，讓竹圍當地學生免於奔波淡水國中通勤上學，並在2012年改制完全中學，不過20多年來，真善美校舍逐漸老舊，教室牆面髒污不勘，近年天花板更出現油漆龜裂剝落現象。
立委洪孟楷20日上午邀集教育部、新北市教育局進行會勘，洪說，這2年來各間教室及走廊平頂，陸續出現油漆剝落現象，影響國中部師生教學及生活品質，接獲不少學生及家長不斷反映，希望爭取申請經費進行整修，改善長久以來問題。
針對各班級教室、專科教室及走廊陸續出現油漆龜裂剝落的問題，校方擬申請教育部國教署109年「充實設施設備計畫工程類」經費進行整修，協助爭取231萬元預算，預計明年寒假前完成整修舊校舍，讓師生有更舒適的學習環境。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。