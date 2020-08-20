霧峰分局內新派出所接獲民眾報失竊案，立即前往採證，並挨家挨戶調閱監視器畫面，最終24小時內就偵破。（黃中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局內新派出所接獲民眾報失竊案，在田野中的一處工寮，緝獲藏匿已久的黃姓犯嫌。（中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里一位沈姓女子，座車內財物遭宵小光顧，台中市警局霧峰分局內新派出所員警挨家挨戶找監視錄影器影像，在一天內就逮到小偷，讓沈女很感激，非常感謝警方的認真態度，並感受到警察的用心，在社群臉書上留言感謝，獲得很大迴響。

沈女日前至內新派出所報案，指出其停放於住家前的轎車，因一時疏忽忘記鎖門，沒想到遭小偷，擅自開車門，將車內的衛星導航、行車記錄器及1萬元現金偷走。

接獲報案後，員警立即挨家挨戶逐一調閱鄰近監視錄影器影像，發現一熟悉身影與之前偵辦過的黃姓嫌疑人吻合，他已相同手法，涉及多起竊盜案，並已經台中地方檢察署通緝在案已一年之久，列為警方加強查緝之對象，經警方鍥而不捨，循線追查下，在24小時內，就在大里區一處田園的工寮，緝獲藏匿已久之黃姓犯嫌。

警方訊後將黃嫌依竊盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，沈女也因看到員警在大熱天裡，挨家挨戶調閱調閱監視錄影器畫面，汗水都將制服給濕透了，認真的態度，讓她感受到警察的用心，特於19日在「台中大里在地人聊天室」臉書貼文感謝，直呼有您們真好。

霧峰分局分局長陳家銘呼籲，如發現居家周遭有可疑人士流連，可撥打110尋求警方前往了解調查，以保障自身居家安全及有效防制民生竊盜。

(中時 )