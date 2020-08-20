8月31日是高中以下學校的開學日，台南市教育局今天邀集家長、教師團體及校長代表，召開因應新冠肺炎工作小組會議，目前全市各校均備有充足額(耳)溫槍，500人以上學校置有紅外線熱成(顯)像儀；教育局也為全市13萬名學生準備35萬片備用口罩，預計配發30公噸次氯酸納水，同時規畫採購122所國小紫外線殺菌燈。

會中，大家最關心的是學生戴口罩、校慶、畢業旅行、班親會等施行細節，因應多數學校年底前舉辦畢業旅行，會中取消需8成家長同意的規定；至於，校慶、班親會等活動則由學校自己決定，考量校園內師生為特定對象，不強制戴口罩，但要提醒學生攜帶口罩入校。

台南市教育局長鄭新輝表示，國內疫情目前雖屬穩定，但教育局因應黃偉哲市長「阻絕傳染源於校外」的防疫指導原則，堅守「校園零傳染」防疫目標，今天這場應變工作小組會議，研商開學後校園門禁管制、口罩佩戴及體溫量測等防疫措施，同時盤整校園防疫緊急備用物資情況。目前台南市有9名高中以下學生在大陸，返國後須居家檢疫，學校會提供同步或非同步上課的支援。

鄭新輝說，經與會代表共同討論，衡酌目前國內疫情狀況、疫情指揮中心防疫政策、學校校務實際運作等條件後，提出新學年校園防疫新守則。首先研訂校園門禁管制作法，持續落實外賓實名登記制、佩戴口罩及會談區等候制度，於課後時間或假日作為民眾運動場所，同時籲請校外人士入校前應做好健康自主管理。

另外，個人健康管理部分，籲請家長務必讓孩子攜帶口罩入校緊急備用，惟考量校園內師生為特定對象，故不強制戴口罩，同時請家長主動關心子女健康，上學前應自主量測體溫並登載於家庭聯絡簿，到校後由教師主動關心學生身體狀況，如果有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，需配戴口罩並盡速就醫就診，落實生病不上課原則，同時回報就醫診斷結果。

(中時 )