31位國高中生化身為小小市長，以防疫防災為主題，模擬市政會議過程。（許哲瑗攝）

學生分成觀光局、衛生局、教育局等多個局處，輪流報告市政專案。（許哲瑗攝）

新北市教育局20日舉辦「小友誼在新北，新北市長體驗營」成果發表會，邀集來自不同學校的31位國高中生，化身為小小市長，以防疫防災為主題，模擬市政會議過程；新北市長侯友宜到場與學生討論防疫政策、施政歷程並表示，感謝小市長來認識新北市，「你們的意見都是我學習的典範！」

活動今在新北市府登場，邀集24校、共31位學生共襄盛舉，分成觀光局、衛生局、教育局等多個局處，輪流報告市政專案，包括「疫情後怎麼振興經濟」、「如何降低青少年犯罪率」、「如何落實家庭防疫政策」等，問題琳瑯滿目、題材多元。

活動最後，學生也提出各式問題詢問侯友宜，有人問他比較喜歡當市長還是當警察？侯友宜笑說，警察抓壞人、抓毒販，為社會治安追求公平正義，為民服務的感受更深刻，當市長要照顧402萬市民，從教育、經濟、社會關懷各方面都要著墨，型態更多元，「我還是更喜歡當警察，畢竟這是我當了30年的工作，也是栽培我長大的地方」。

學生詢問，若遇到不同意見該如何處理？侯表示，遇到不同意見要不斷站在對方立場，包容多元的聲音並做好溝通，且團隊執行要有意志力，勇敢承擔責任往前走，好好做事最重要。

「侯市長本人比較帥！」青山國中小9年級學生吳宥儀表示，藉由市長體驗營，一窺政策決定過程，了解到團隊必須包容多元聲音，是很難得的經驗，今天出門前告訴家人她要見到市長，大家都不太相信，見到本人後，發現市長比較高、也比較帥。

(中時 )