Google向來提供旗下Pixel手機長達三年的系統支援時間，相比其他Android手機廠，明顯更長也更為合理。在智慧型手機逐年上揚，且製造工藝越來越進步，手機使用超過2年才會已是市場常態。對此，三星也跟進對手，決定擴大對用戶承諾，提供部分手機、平板三年的Android系統升級支援，清單已經完整公布，快來看看你手中的手機有沒有入選！

三星說明，提供3代Android系統升級的承諾，舉Galaxy S20系列為例，出廠時搭載Android 10，於今年稍晚將能獲得Android 11系統升級，且之後還能升級Android系統兩次！受這樣惠民政策保障的機種涉及了Galaxy S、Galaxy Note、Galaxy Z Fold、Galaxy Z Flip以及Galaxy A系列手機等等，完整清單如下，共包含31款手機以及6款平板，最遠包含了2019年推出的機種。

＊Galaxy S系列：S20 Ultra 5G、S20 Ultra、S20+ 5G、S20+、S20 5G、S20、 S10 5G、S10+、S10、S10e、S10 Lite

＊Galaxy Note 系列：Note20 Ultra 5G、Note20 Ultra、Note20 5G、Note20(4G版本)、Note10+ 5G、Note10+、Note10 5G、Note 10、Note 10 Lite

＊Galaxy 折疊手機系列：Z Fold 2 5G、Z Fold 2、Fold 5G、Fold、Z Flip 5G、Z Flip

＊Galaxy A 系列：A71 5G、A71、A51 5G、A51、A90 5G

＊Galaxy Tab S 系列平板：Tab S7+、Tab S7、Tab S6 5G、Tab S6、Tab S6 Lite

(科技)