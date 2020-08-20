30歲吳姓櫃姊洗腎，常以火腿三明治、肉鬆等高磷食物解決3餐，導致「高磷血症」，去年底手、腳關節處、血管鈣化嚴重，手指頭甚至腫脹如香腸，去年跌倒後右股骨頭竟骨折，進行全髖股關節置換手術，因持續副甲狀腺機能亢進，必須先將副甲狀腺切除，術後再配合自費磷結合劑服用， 才改善身體多處鈣化問題。

台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，慢性腎衰竭病人，容易有低血鈣與高血磷症狀，腎絲球過濾率小於60ml／min時，有高血磷、低血鈣與副甲腺機能亢進。患者高血磷，除低血鈣或心率不整的併發症外，亦骨質缺乏、血管鈣化、副甲腺機能亢進及軟組織鈣化，血磷每上升1，即增加10-18％死亡風險。

蔡尚峰指出，末期腎病患者，透析對於血磷清除有限，可服用磷結合劑，目前磷結合劑分成含鈣與不含鈣，含鈣之磷結合劑，長期服用含鈣磷沈積在血管與軟組織中，死亡率達22％，亦有腸胃道不適的副作用；不含鈣的磷結合劑則自費使用，每個月動輒花費上千元。

蔡尚峰表示，病人的鈣磷控制不好，易骨骼易骨折，如心臟血管、關節、腦部血管、瓣膜、神經、腸繫膜血管及肺部等鈣化；在心臟血管的沈積，就容易造成心肌梗塞與心臟衰竭，在腦部血管，容易中風，神經則易造成手腳麻痛等問題。

(中時 )