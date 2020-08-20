為了還人民實質公投權，避免公投在如今脫鉤大選又有通過門檻限制下難以生效，國民黨於18日表態將提出「公投復併大選」公投，希望藉此恢復過往公投與全國性選舉同時舉行的制度，今日黨主席江啟臣特地親自帶頭上街宣講，呼籲全民一起支持本項公投。

2003年公投法剛制定時，規定中選會應於公投案公告成立後一個月起至六個月內舉行投票，並得與全國性之選舉同日舉行。但當時訂有需要投票權人二分之一投票，有效票中過半同意，公投才能通過的高門檻。2017年立法院修法調降公投通過門檻，改為只要同意票超過投票權人四分之一，且多於反對票即可，並將「得與」全國性選舉同日舉行改成「應與」。

之後馬上2018年一口氣有七個公投通過，但內容都與民進黨政府的政策牴觸，而同時舉行的地方選舉民進黨也慘敗，結果民進黨再度主導修改，規定公投應從2021年起每兩年辦一次，與總統、縣市長選舉錯開，但在未調降公投通過門檻下，遭質疑恐導致多數公投都難以通過。

為此江啟臣今日指出，民眾的公投權在民進黨立法院黨團多數暴力的修法下，被剝奪了。因此國民黨要推出本次「公投復併大選」公投，找回公投權。

國民黨革命實踐研究院院長羅智強則表示，公投過關需要五百萬同意票，沒有與選舉同時舉行，哪來這麼多張同意票，國民黨之後會前往全台各地演講，爭取各地民眾支持加入聯署。

羅智強表示，一旦本次公投成功成案並通過後，到時候人民的意志就不用再看政客的臉色，任何環保經濟等各種議題都可以提出，人民將可真正當家作主，而不再只是投完票就沒了。

(中時 )