台股到19日為止，今年上漲6.51％，但20日就跌掉一半。證期局副局長郭佳君表示，主要是二大原因牽連台股，一是美國聯準會公布7月會議記錄，指疫情將衝擊經濟復甦速度，二是美國制裁華為，影響半導體產業，所以台股20日下跌3.26％，在亞股中幅度僅次南韓，同時今年到20日台股漲幅剩下3.05％。

不過郭佳君也表示，台股只是受到消息面的影響，因為半導體是台股主力產業，但之後產業會調整策略，不會受太大影響；且台股終將回歸經濟總體及股市基本面，主計總處預估今年經濟成長率有1.56％，且6月及7月出口都有成長，上市櫃公司7月營收成長比6月成長4.64％，比去年同期成長2.58％，且有3.26％的現金殖利率，若加股票股利，則殖利率會達4％以上，代表基本面及經濟面表現都不錯，證期局也會持續關注中美貿易及華為相關產業面動態。

另外，郭佳君也強調，台股交易爆大量，也代表投資人在下跌時逢低進場承接，不是無量下跌，投資人認為合理價位仍是有進場，而20日外資賣超台股132.41億元。

據金管會資料，20日亞股中跌幅最大是南韓股市，單日下跌3.66％，台股跌幅則比韓國小一點，為3.26％，日本股市20日則是下跌1％，香港股市下跌1.54％，新加坡股市則是下跌1.29％；今年截至19日為止，台股是上漲6.51％ ，日本股市則是下跌2.31％，香港股市下跌10.68％，新加坡股市下跌20.53％，南韓股市則是累積漲幅7.41％，在亞股中排名第一。

但20日下跌後，台股今年的漲幅只剩下3.05％，應該在亞股中應仍是排名第二，僅次於南韓。

(工商 )