天心和韓籍攝影師老公金榮敏（金先生）結婚4年，先前受新冠肺炎影響，長達124天沒見面，6月底天心飛韓國和老公相聚2個月，她20日和屈中恆、郭子乾、劉亮佐、竇智孔出席舞台劇《步步驚笑》體驗密室逃脫活動，透露看到老公當下很激動，但老公卻要她別靠近「做好隔離措施，兩週後才能碰面」，而她為了演出舞台劇返台，離別前老公還依依不捨、躲在行李箱的可愛模樣，天心嘆老公沒辦法跟著來台「他有工作，下次見面就是過年了」，搞笑說「只能躲棉被偷哭」。

由於韓國疫情狀況不定，天心透露金先生外出吃飯才會拿下口罩，隔離期間讓自己住家裡，金先生出去睡旅館，她笑說之前本來從韓國買口罩回台灣「結果又帶回韓國」。而在韓國2個月時間，天心首度體驗野營，雖有公廁可用水，不過沒電、幽暗讓她深感「鬼影幢幢」，但體驗過才知沒這麼可怕，甚至愛上露營，但笑說自己沒幫什麼，「我就買一杯咖啡，看我老公在那邊曬帳篷」。

天心、屈中恆、郭子乾、劉亮佐、竇智孔想辦法解謎。（果陀劇場提供）

天心這回赴韓濟州島，摸了當地有助孕傳聞的「石頭爺爺」，聊到因為和老公目前沒小孩，每次入境都要辦簽證，老公有次被簽證煩到怒說「乾脆生小孩算了」，不過天心目前仍沒想生，讓一旁求子多年的劉亮佐忍不住說「你怎麼沒帶回來給我」，郭子乾則拿時事梗虧「你吃鵝蛋就好了」，劉亮佐委屈喊「我頭都那麼像鵝蛋還吃鵝蛋」。

果陀劇場．間諜偵探喜劇《步步驚笑》將於8月28至30日台北城市舞台演出，9月5、6日台中中山堂、9月11、12日新竹縣演藝廳、10月3、4日台南文化中心、12月18、19日高雄至德堂至全台巡迴演出。

(中時 )