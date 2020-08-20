台灣優質生命協會邀請陳美鳳、郭書瑤、葉璦菱、李明依、巫啟賢等多位藝人20日舉辦2020愛傳承關懷演唱會，影后楊貴媚驚喜站台，場面熱鬧又溫馨。郭書瑤近日剛被媒體直擊與眼鏡男手牽手，新戀情似乎有譜，她受訪表示：「他真的不是我男友，我們也沒有手牽手等身體接觸，就是認識10年的高中朋友一起跑步、吃宵夜，會發展早就發展了。」她笑稱怎麼大家比自己還心急，並直喊見光斷桃花。

協會理事長方芳芳讚郭書瑤人美心善，該活動已辦13年，往年北中南都會有，但受疫情影響濃縮成一場，並線上直播，「捐款也有很大落差，這些弱勢族群更艱難，希望大家多幫忙」。她1月5日至今未離開過台灣，下月回上海，被問是否擔心疫情，她回應：「把自己衛生做好應該還好，不會太擔心。」

方芳芳（左）誇郭書瑤人美心善。（吳維書攝）

而陳美鳳與羅霈穎過去在秀場時代都是動感系歌手，她坦言因為節目安排，通常兩人不同台，沒有太大交集。見到羅霈穎驟逝，是否有些感觸？她表示：「已經都64了，這年紀最棒的禮物就是互相陪伴，讓自己生活過得簡單但是開心，以前我們都是忙著作秀的錢嫂，但賺10元花10元，後來媽媽說不可以這樣，慢慢自己規畫，賺錢存一半買房子，在能力範圍內，不要給自己太大的壓力，有房貸是原動力，有個房子也比較安心。」

陳美鳳雖然覺得有伴最好，但也很慶幸助理可以陪她，加上她平常生活不應酬，又愛運動、曬太陽，未來若真的沒伴，打算揪幾個好友像藍心湄、寶媽住近些，藍心湄本來想取名「姑婆村」，她連忙建議取名「鳳凰村」較好聽。她上月初生日剛與藍心湄、寶媽、盧廣仲等好友一起游花東，未來會不會找盧廣仲一起曬太陽？她笑說：「言承旭也很好啊！」話中盡顯好交情。至於近日主演《三春記》演技亮眼，被問到還想挑戰什麼角色，她笑說：「年輕演員都演媽媽了，我要演什麼呢？沒適合的劇本就努力過生活。」

(中時 )