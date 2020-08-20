臨近華中橋恐龍園區的「中和重力閘門」與「中和舌閥」，也將延續恐龍風格，讓民眾有如置身侏羅紀公園般，認識不同種類的風格恐龍。（新北市水利局提供／許哲瑗新北傳真）

鄰近綠寶石寵物公園的永和重力閘門，則繪出寵物們在聚餐時的互動畫面。（新北市水利局提供／許哲瑗新北傳真）

鄰近光復賞鳥河濱公園的光復重力閘門，搭配鳥、溪流與沙洲呈現視覺效果，融入河濱公園動靜皆宜的美感。（新北市水利局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市高灘處推動河濱公園美學計畫，8月起選定江子翠、光復、中原、中和、永和等6處重力閘門和舌閥，打造大規模彩繪牆面，結合原有的板橋蝴蝶公園、華中橋恐龍園區等特色，為新北市河濱公園添新妝；高灘處長謝俊隆表示，彩繪工程8月底開始施作，工期約3個月，歡迎民眾前來一窺師傅出神入化的彩繪過程。

謝俊隆表示，這次美化範圍選定新店溪流域的6處重力閘門及舌閥，搭配各處原有環境和造景，設計不同風格的彩繪規畫，盼為呆板、冷硬的水利設施增添美感，搖身一變成為打造熱點。

謝俊隆介紹，像是鄰近板橋蝴蝶公園的江子翠重力閘門，風格以蝴蝶為主軸，體現人與動物間和平相處的瞬間；鄰近光復賞鳥河濱公園的光復重力閘門，搭配鳥、溪流與沙洲呈現視覺效果，融入河濱公園動靜皆宜的美感；中原重力閘門則接續原有的電玩風格，以電玩元素融入彩繪題材，象徵河濱運動不斷「動茲動」。

此外，臨近華中橋恐龍園區的「中和重力閘門」與「中和舌閥」，也將延續恐龍風格，讓民眾有如置身侏羅紀公園般，認識不同種類的風格恐龍；鄰近綠寶石寵物公園的永和重力閘門，則繪出寵物們在聚餐時的互動畫面，別具特色。

(中時 )