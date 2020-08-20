彰化縣衛生局查出新冠肺炎確診個案，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，此話一出，立刻引發外界反彈聲浪。不過有樂團主唱林艾德仍然支持陳時中，引用一關鍵數字，反駁彰化縣衛生局；還痛批媒體製造輿論風向攻擊政府，把彰化衛生局塑造成悲劇英雄！

林艾德指出，陳時中早在記者會上拿出過數據：過去兩個月從台灣出境到必須篩檢國家的人就高達4萬，其中被檢驗出陽性的機率只有0.008%。

他也舉出先前的4個例子，支持「順時中」：

1，在台灣讀書的日籍女大生回國後被驗出武漢肺炎陽性，她隨後自費做血清抗體檢驗結果是陰性。

2，一名泰國移工返國後被驗出陽性，但他隨後第二次採檢結果是未確定，而且跟他一同返國的女友是陰性。

3，赴港的台女被確診的消息傳得沸沸揚揚，她是一採陰性之後，自認安全而在檢疫期間外出，二採才變陽性。

4，還有一起由台灣移入越南的確診案例，但他在越南機場採檢是陰性，後來跟其他2人住在一起集中檢疫時，室友先出現症狀並確診後，他才隨後出現症狀並被採出陽性。

林艾德說，「如果你都不知道」，只看到前面這些新聞，會以為台灣現在出境的人這麼少就有這麼多陽性可能是隱匿疫情，但陳時中早在記者會上拿出過數據：過去兩個月從台灣出境到必須篩檢國家的人就高達4萬，其中被檢驗出陽性的機率只有0.008%。

另外，他也質疑，有心人士又開始炒作「彰化逆時中」，把接受政風調查的彰化衛生局長葉彥伯寫成悲情英雄，但其實彰化才是防疫最可能的破口。已經越來越多彰化民眾出來爆料，衛生局要他們在隔離期間「自行前往」醫院接受檢驗，沒有防疫專車、沒有公務人員陪同，甚至連當地員警都沒被通知，是隔離者的手機訊號離開檢疫居所才知道這件事。

林艾德痛批。衛福部用半年的實作證明了14天隔離後幾乎不會有風險，彰化縣衛生局卻偏偏要在隔離期間要他們外出接受採檢，如果真的是為了防疫，難道14天都不能等嗎？這究竟是何居心？

他認為，依照現行的防疫SOP，隔離期間若出現症狀就會安排就醫，若14天沒有症狀，即使核酸檢驗出弱陽性，也只代表過去曾經染疫而現在不會有傳染力，這套規則在台灣施行到目前為止完全沒有出現漏洞。

林艾德表示，彰化縣衛生局的作法，即使真的採撿到陽性都對防疫毫無幫助，反而在過程中讓被隔離者有更多與外界接觸的機會，又或是會在採出陰性後降低隔離者的警戒心而增加其外出的風險。

他最後強調，「全世界都來跟我們取經」，這時地方政府卻帶頭違反防疫SOP且完全沒有通報指揮中心，媒體不但不譴責，還幫忙製造輿論風向攻擊政府，這些的謊言往往不是單純的捏造，而是用部分的事實製造錯誤的印象。

林艾德痛批，只看這些新聞還以為台灣是最嚴重的疫區，政府是威權體制可以控制醫護隱瞞疫情，地方的國民黨政府還要想辦法自救阻止疫情擴散，許多人就這麼輕易的被媒體帶著滑坡到不可思議的地步。而「如果你真心相信這些」，也許應該先擔心「自己的獨立思考能力」。

(中時新聞網)