外出找車位真的好難！許多以車代步的民眾，由於飲食、購物等需求，需要在路邊臨時停車，卻遇到住戶放置盆栽、角椎等障礙物，只能懊惱地另尋他處。不過，桃園龍潭三林里長楊仕鉦卻在服務處貼上「門前可暫停」的告示牌，讓民眾大呼真是「佛心來的好里長」。

當民眾行經鬧區，要找車位就像沙漠尋找綠洲，臨停有時還會與住戶起衝突，讓人無所適從。楊仕鉦說，他的服務處位於人車鼎沸的民族路，周邊環繞便利商店、美食攤販，不少民眾有停車需求時，都會禮貌進入服務處向他詢問，1天至少會有3至4台臨停車輛。

「這個牌子可以多推廣啦！」由於詢問的人實在太多，楊仕鉦乾脆在門外設置「各位朋友，門前可停車，不必再問」的牌子，更認為全世界的人都該這麼做，凡是將心比心。不過卻有周邊住戶一次停滿整個上午，讓他趕緊將告示牌改為「門前可暫停」，提醒臨停民眾不應久占車位，進而降低轉換率，反而失去原先美意。

楊仕鉦說，許多住戶會因私利，設置許多障礙阻礙臨停，但他認為自己出外也常有停車需求，既然自己有能力提供車位，不如就廣結善緣，造福廣大民眾。不少民眾也大讚「就這招牌？值得專程走一趟」，還有人受寵若驚，笑說「確定眼睛沒有看錯 ，才放心停車，佛心來的好里長，感謝您。」

(中時 )