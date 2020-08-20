光天化日下竟強行擄人！日前在南投地院前，1名林姓男子下午剛開完庭走出，即遭5、6名男子強押上車，目擊民眾立即報警，警方循線追到台中，晚間將林救出，並逮到其中1名擄人的黃嫌，目前已被檢方依妨害自由罪嫌，向地院聲押獲准。

林姓男子在下午3時許開完庭，在南投司法大樓外停車格，被5、6名男子包圍，林試圖掙脫，但又被抓住，並被強押上車，歹徒隨即開著兩部車逃逸，有目擊民眾看到後打110報警，也有人跑進地檢署報案說，外面停車場有一群人把人強押上車。

地檢署獲報後隨即指揮警方救人，並調閱監視器，往台中方向循線逮人，在晚間7時許將林救出，並依現行犯逮捕其中1名擄人的黃姓男子，將人帶回警局偵辦，黃向警方聲稱，會擄走林是因私人恩怨，所以將他帶走談判。警方偵辦完後，在晚間11時許警方將黃移送地檢署，檢方依妨害自由罪嫌，向地院聲請羈押獲准。

南投地檢署表示，林當日下午在地院開庭是關於詐欺案件，但林是否是詐騙集團車手，跟這群擄人男子是否為詐騙集團，目前檢方還在調查中，後續也會繼續追查擄人共犯及犯罪內幕。

(中時 )