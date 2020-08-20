基隆市長林右昌在影片中還化身動漫「灌籃高手」 超吸睛。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

FIBA(國際籃球總會)認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽，於8月1日、2日在基隆海洋廣場開跑，基隆市長林右昌除出席開幕儀式為選手加油外，還親自下場進行表演賽，吸引大批市民前往觀戰，並且市府觀銷處設立的「魅力基隆」YouTube 頻道，也將這場賽事以各種有趣吸睛的動漫效果剪輯串接起來，讓市民可以在雲端共襄盛舉，顧防疫又生動有趣。

林右昌指出，市府日前與FIBA3X3聯盟接洽，因為基隆有許多愛好籃球的市民，希望能把3X3聯盟競賽搬到基隆舉辦，他說，未來三對三也是奧運正式項目，基隆也會在未來爭取及推廣更多FIBA3X3 的國際賽來基隆舉辦，並創造在地市民更多逐夢的機會。

觀銷處長曾姿雯表示，這場基隆3X3比賽，是由FIBA認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽，基隆是一個與國際接軌的海港城市，能跟國際級的活動結合，也讓其他國家能看到基隆的活力與港口的美，更是城市行銷的最佳機會。

基隆市政府觀光及城市行銷處新聞

科定期以季刊發行市政刊物「魅力基隆」，於基隆市政府全球資訊網提供PDF下載及線上翻頁式電子書；並設有「魅力基隆」Youtube頻道，這次頻道融入知名籃球漫畫「灌籃高手」等趣味風格，剪輯出以賽的精彩片段，市長也邀請民眾到頻道搶先觀看這熱騰騰剛出爐的精彩影片「林右昌市長的海邊籃球首戰！運動城市在基隆 FIBA 3X3 in KEELUNG」https://youtu.be/04SPMX38qJY。

(中時 )