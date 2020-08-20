「友愛牙科室」引進分離式牙科診療椅，給弱勢族群專業的無障礙診療空間。（黃婉婷攝）

俗話說「牙痛要人命」，但身障、失能者就算想看牙，卻會碰到診所設備不足、缺乏專科身障牙醫師等問題。健保署20日聯手桃園市牙醫師公會及國際扶輪社，斥資百萬於龍潭身障機構幸福基金會開設「友愛牙科室」，引進分離式牙科診療椅，給弱勢族群專業的無障礙診療空間。

為保障弱勢族群就醫權益，健保署提供「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，針對中、重度身長者、植物人、發展遲緩兒童等人給予就醫資源。桃園市今年度1至6月共有21位牙醫投入，於17家機構服務，共造福3655人次。本次開設的友愛牙科室的幸福基金會，主要收容18歲以上中重、極重度心智障礙者，提供日間照護及住宿等服務。

健保署北區業務組長張温温說，以往身障者外出看牙都須照護人員隨行，由於鮮少接觸外界人群，看診時容易產生不安全感，導致情緒失控無法如期進行治療，如今借助扶輪社的經費建置無障礙硬體設施，以及專業醫師團的力量，往後便能提供院生既精緻又到位的服務。除院生外，附近身障居民若有需求，也可向基金會申請。

院生阿奇是年過半百的唐氏症患者，由於咀嚼與吞嚥功能日漸衰退，須將食物剪碎才能進食，因此維護口腔健康成為首要之急。但每當阿奇前往身心障礙特別門診時，時常會因不適應而延後看診，有了專門的牙科診療室後，便能在安心的環境內接受醫療團定期照護，教保員與家人也直呼「好放心」。

(中時 )