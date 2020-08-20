48歲張先生近年來房事「卡卡」，總是感到力不從心，必須倚靠藍色小藥丸威而鋼才能順利圓房，檢查後才發現是血管性勃起功能障礙在搞鬼，近期靠著低能量體外震波治療重振雄風。楊梅天成醫院泌尿科主任彭元宏表示，只要促進陰莖血管新生、改善末梢神經功能，就能達到提升勃起功能的療效。

一般人要是遇到勃起障礙，通常會借助威而鋼、樂威壯等壯陽藥物，期盼能夠找回幸福。不過，彭元宏提醒，這些耳熟能詳的藥物，藥效大約只能持續4到6小時，無法從「根本」刺激陰莖血管增生，進而增加勃起硬度。

彭元宏指出，低能量震波治療能促進陰莖血管內皮修復與血管新生，同時改善末梢神經的功能，且治療不具侵入性，安全性也非常高，幾乎沒有疼痛感覺，每周只要1到2次，每次約20到25分鐘。根據統計，前來就醫的百人中，成功率高達85％，60歲以下的族群，成功率更可高達94％。

除治療外，彭元宏也說，有房事困擾的民眾應做好日常保養，避免抽煙、紅肉等高油脂食物，盡量維持正常作息、均衡攝取各類蔬果，遵守每週運動3次、每次30分鐘以上及每次運動後的心跳速率需達到每分鐘130次以上的333運動守則，日後便能擁有健康、幸福的生活。

(中時 )