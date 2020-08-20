桃園市龍潭區以茶、米、客家名菜知名，高原里卻一反眾人印象，以「艾草」作為主角，發展獨樹一幟的天然農作。高原里長、社區發展協會總幹事黃玉琴說，艾草對客家人來說就像空氣，為了傳承老祖宗智慧，除力推艾草周邊外，也提供農民二度就業，並將收益回饋社區，往社會企業方向邁進。

高原里舊稱「銅鑼圈」，位於桃園台地最南端，海拔高度約 300 公尺，早期居民多以種茶維生，是個地廣人稀的客家庄，有人笑稱這裡是「紅土高原」，土壤貧瘠到「埋死狗都不臭」，只能栽種耐旱作物，艾草則多半為自種自用。

「每個人家里一定都有艾草的家。」黃玉琴回憶，阿嬤常叮嚀她，受傷時可拿艾草外服內用，清明時做成祭祖小點，不僅養生又避邪，乾燥後燒乾還能趨蚊，用途多元到每個家庭幾乎都留了一塊地給艾草當家，讓她意識到，艾草其實緊緊鑲嵌在客家人的生活中。

在某次農村再生計畫課程中，黃玉琴與組員討論起高原里能種什麼重點作物，眾人七嘴八舌喊著地瓜、米食，有人突然靈機一動大喊「就是艾草了」，於是大家便以「天然、無毒」作為主打，在里內尋找閒置多年、未噴農藥與殺蟲劑的土地，結合社區發展協會資源，打造高原獨有的「香艾時光」。

靠「老祖宗智慧」創建的艾草產業，除了開發艾草香、安枕包、艾草饅頭等周邊商品外，也向認真經營的農民以高於市價的金額收購，艾農班長徐鍾富笑說，協會協助小農許多，還同時提供居民二度就業的機會，並將收益回饋社區關懷據點，為公益盡一份力。

(中時 )