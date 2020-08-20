南投縣府看上戶外教學市場，舉辦「戶外教學嘉年華暨借問站行銷企劃」，邀請多家觀光業者等到場。(林心柔攝)

南投縣府看上戶外教學市場，舉辦「戶外教學嘉年華暨借問站行銷企劃」，邀請多家觀光業者等到場。(林心柔攝)

南投縣副縣長陳正昇(左)到場指導，期望爭取各級學校戶外教學辦於南投。(林心柔攝)

南投縣府看上戶外教學市場，20日在暨大附中舉辦「戶外教學嘉年華暨借問站行銷企劃」，邀請縣內國小校長、主任參觀，同時也邀30多家南投旅宿業、觀光工廠業者等到場，媒合各校戶外教學，開發更多當地深度及知識性課程。

暑假快結束了，南投為觀光大縣，遊客恐減少，縣府嗅到平日戶外教育商機，從去年開始整合內縣內觀光產業，討論如何提出課程方案及教案，在20日首次舉辦「戶外教學嘉年華暨借問站行銷計畫」，邀請觀光業者設攤，並媒合當地校長、主任參觀，期望爭取各級學校戶外教學辦於南投。

南投縣內有許多具有教育意義的觀光產業，為爭取全國各級學校至南投舉辦戶外教學，陸續舉辦2次工作坊，提升業者對於12年課綱的認識，並透過現場輔導訪視，協助業者調整並產出符合學校需求的課程教案。

當天邀請的業者包含，妮娜巧克力夢想城堡、水里蛇窯、日月潭青年活動中心、清境農場等30多家業者，展示對於戶外教學校教育產出的課程教案，現場也讓教職人員親自體驗及參觀。

南投縣府表示，希望透過活動讓各級學校到南投進行戶外教學，縣府也會繼續輔導更多適合業者加入，開發更多具有深度以及知識性的課程教案。

(中時 )