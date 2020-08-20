坐落在桃園市楊梅區的埔心車站，去年5月進行站體美化修繕工程，如今已有別於以往的新風貌，為克服前站腹地過小無法設置YouBike租賃站問題，交通局已台鐵協調完畢，並與工程單位溝通，完成第一階段埋管線、車柱及主機的相關作業，待修繕工程完畢後，便會進行接電作業，預計10月底能正式啟用。

位於台1線的埔心車站舊名「平鎮車站」，搭建至今已有113年的歷史，每日進出量約有1萬人次，周邊鄰近學校、四維商圈及埔心牧場，來往人潮眾多，YouBike租賃站也成為埔心人渴望多時的建設。

市議員鄭淑方指出，埔心地區人數飛漲，目前的居住人數已超過楊梅地區，車站附近又鄰近學區、商圈等設施，許多居民對於YouBike租賃站設施相當在意，認為設站能加強車站周邊交通。

交通局指出，目前楊梅區一共設有11個租賃站，含括楊梅火車站、陽明國中、楊梅國中、伯公岡公園等，埔心車站前站也已和台鐵協調出空間新增租賃站，預計提供16柱、32台車的空間，總工程經費約200萬。

交通局說，施作工程分為兩階段，第一階段主要處理埋管線、車柱與主機的進場，目前已施做完畢，須待整個站體修繕工程完畢後，才能與工程單位協調，進入第二階段，責請台電進行用電工程，接電完成後就可啟用。

(中時 )