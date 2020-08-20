嘉義市長黃敏惠與小朋友表演跆拳道同樂。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧與警察局宣示反毒拒毒。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府警察局舉辦「充電一夏」保護青少年的暑期活動，20日成果發表，小朋友表演各項技藝，展現智勇俱佳的氣質及態度，市長黃敏惠稱讚個個是嘉義好子弟。

黃敏惠表示，警察局的暑期青春專案活動多樣化，每次報名都是秒殺，很受歡迎，青少年朋友參加警察局安排的藝文、體能、技藝課程，學有所成，展現出精彩的成果，非常棒，市府、警局及家長更能藉著這些活動，建立孩子們反毒、拒毒的正確的觀念。

警察局長張樹德表示，新興毒品流入校園及青少年藥物濫用是重要的治安議題之一，也是反毒工作重點，警方暑期加強防制危及青少年安全的治安作為，強力宣導拒毒、反毒，與市府共創全齡共享、世代宜居的健康嘉園。

今天的成果發表有動態、靜態展演，包括跳舞動、跆拳道、桌球，還有素描繪畫、美勞DIY、紙黏土手作、桌遊等，並透過有趣的遊戲，潛移默化宣導反毒及預防犯罪。

(中時 )