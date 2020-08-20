恩得利未如期公告申報第2季財報 遭處20萬違約金 18:252020/08/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（20）日表示，針對恩得利公司（1333）未如期公告申報109年第2季財務報告處以違約金20萬元。 櫃買中心表示，恩得利公司未於規定時限前公告申報109年第2季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告、簽證會計師名稱及及財務報告附註揭露等相關事項，依上櫃公司資訊申報作業辦法之規定，處以違約金新台幣20萬元。 (工商 ) #恩得利 #公告申報 #財務報告 #未如期 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 湧德公司未依規發布重訊 遭處違約金3萬元 19:302020/08/20 財經 金管會監理科技升級 委託集保 啟動票券數位監理 04:102020/08/20 證券．權證 新北市審計處連續31個月未足額進用身心障礙者 15:502020/08/20 生活 證交所六機制 加強KY股監理 04:102020/08/20 財經要聞 蘆竹社宅將完工議員反對成航空城中繼宅 20:192020/08/20 寶島 開發金100％併中壽 重提三原則 04:102020/08/20 金融．稅務 葉彥伯首發聲 採檢依標準全都露 04:102020/08/20 生活新聞 櫃買業績發表 回響熱烈 04:102020/08/20 證券．權證 愛買台中水湳店 猶如逛購物中心 04:102020/08/20 時尚消費 70年高記永康店遭斷水斷電恐熄燈 北市建管處：罰7次罰不怕 20:442020/08/20 生活 財經熱門新聞 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科變山頂冤魂 專家4字救人 - 財經 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 美國封殺華為活路全沒？ 晶片女王1年前這封信預言下場 - 財經 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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