櫃買中心今（20）日表示，針對恩得利公司（1333）未如期公告申報109年第2季財務報告處以違約金20萬元。

櫃買中心表示，恩得利公司未於規定時限前公告申報109年第2季財務報告電子書、可延伸商業報導語言檔案格式、資產負債表、綜合損益表、現金流量表、權益變動表、會計師核閱報告、簽證會計師名稱及及財務報告附註揭露等相關事項，依上櫃公司資訊申報作業辦法之規定，處以違約金新台幣20萬元。

(工商 )