7-ELEVEN今（20）宣布最新全店集點活動，攜手日本知名漫畫角色「哆啦A夢」合作，將於8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點送」，一口氣推出18款周邊商品，有保溫瓶、鉛筆盒、電腦螢幕架、手持電風扇、餐盒、鬧鐘、雙面薄被等，兼具實用與收藏價值，可望掀起一波哆啦A夢粉絲收藏熱潮！

7-ELEVEN表示，9月適逢開學季，學生準備迎接新學期，不少社會新鮮人也即將邁入職場，開始為進入宿舍或在外租屋的生活做準備，為了讓新生活更加分，7-ELEVEN全新集點活動與哆啦A夢合作，除了為即將在台灣上映最新的50周年紀念電影暖身外，集點活動商品也運用全新50週年漫畫圖素為素材，以漫畫中經典畫面作為設計。

7-ELEVEN指出，首波「哆啦A夢元氣新生活集點送」活動8月26日開跑，其中「304不銹鋼保溫瓶」採真空雙層設計，可保冷、保溫，底部還兼具防滑，無論在家或辦公室皆適用，輕巧設計也適合隨身攜帶；「馬口鐵鉛筆盒」可放文具或收納其他小物，實用可愛。

另，8月26日下午3點起將推出辦公及居家系列限量周邊預購，包括首次推出的「電腦螢幕架」，可放置電腦螢幕或筆電，雙抽屜設計可收納小物，還有大尺寸設計的「軟性滑鼠墊」，以及夏日必備的「手持式電風扇」，有三段風速自由切換，還可180度旋轉角度。

此外，「書本造型餐盒」則是將餐盒做成可愛趣味的書本造型，內層為304不鏽鋼，還附上餐具，學生或上班族帶出門用餐絕對吸引目光。還有居家必備的「復古鬧鐘」及「單人雙面薄被」，鬧鐘以復古經典鈴鐺造型，具按鈕式小夜燈功能，夜晚也能看到時間；薄被則推出雙面設計，可隨心情變換。

7-ELEVEN表示，這波集點活動只要集滿6點，加價79～799元即可兌換一款，商品皆數量有限、售完為止。9月9日起還將接力推出第二波哆啦A夢集點活動，將有更多可愛又經典的商品。

除了全店集點外，7-ELEVEN也將於8月26日起，推出「50週年哆啦A夢-暖暖心蓋毯」、「摩登復古哆啦A夢-摩登摩登肩背包」兩款商品ibon搶先預購活動，主打高實用性，無論外出旅行、辦公或居家皆可使用。

(工商 )