由於美國商務部公布新措施─禁止非美國公司在未獲得許可的情況下向華為出售晶片。Morningstar晨星研究亞洲半導體及科技業的分析師認為，華為禁令短期會打擊亞洲半導體和科技業；但中期影響則有限。

Morningstar晨星研究亞洲半導體及科技業的分析師在最新發表的報告中指出，新措施帶來的影響，將取決於商務部官員如何實施審查和決定批出許可。美國或會給予華為保持業務，尤其是當措施可能會對美國供應商造成負面影響。如果美國不批出任何許可證，晨星預計華為在耗盡現有的晶片儲備後，將難以繼續生產智能手機和電信網絡設備。

晨星高級股票分析員伊藤和典（Kazunori Ito）表示，華為的設備仍在其他許多國家被廣泛使用。如果華為無法建造5G電信網絡設備，晨星認為，5G網絡在許多國家的推出可能會被延後，影響電訊營運商和部件供應商行業。但相信華為出貨量下降將在中期內被其競爭對手所吸收，因此，該新指施對大多數硬件、設備供應商來說中期的直接影響有限。

至於對個別公司影響，晨星指出，一、小米（HK:1810）部分：如果華為被逼出智能手機市場，小米將有可能成為受益者，因為它將尋求奪取華為所佔據的全球智能手機市場20％的份額。然而，隨著中美之間的緊張關係不斷升級，如果華為的禁令延伸到其他大陸智能手機製造商，小米亦將受到影響，難以生產智能手機。

二、瑞聲科技（HK:2018）：其最大風險在於其金屬外殼業務，該業務佔公司總銷售額的25％，而華為佔其外殼收入的80％左右。然而，外殼業利潤率偏低，因此，它對公司的盈利能力的貢獻有限。

三、三星（KS:005930）：三星所受的直接影響將小於同行—由於華為的出貨量偏向大陸市場，華為可能的出貨量下降將主要由其他大陸品牌完成，如OPPO、Vivo和小米。

四、聯發科（TW:2454）：對聯發科的影響重大，特別是股價方面，其股價已反映了未能承接華為2021年的Dimensity SoC訂單。

(工商 )