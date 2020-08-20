《米其林指南》首次進軍台中評鑑的摘星餐廳榜單備受矚目，揉合中西概念的創意料理餐廳「元 Yuan」在美食界呼聲極高，主廚蕭淳元過去以掌廚無菜單料理餐廳「英雄」在台中闖出名號，2019年初英雄餐廳結束營業後，蕭淳元於同年3月另起爐灶，以自己為名開設的「元 Yuan」，短短1年多已成為許多美食家公認為令人驚豔的必訪餐廳。

「元 Yuan」餐廳正中間設立開放式廚房。（何書青攝）

「那是可以吃的黃瓜花，夏天才有，還有這是毛西番蓮，可以試試看，味道很像百香果，都是我們自己種的。」看著賓客餐盤裡還沒用完的料理，蕭淳元就在開放式廚房邊的吧台座位前，像怕賓客不小心錯過任何一種美味般地悉心解釋著，對食材的珍惜與熱情全寫在臉上。

「元 Yuan」主廚蕭淳元。（何書青攝）

被視為新星主廚的蕭淳元現年僅36歲，擁有過去赴日本米其林星級餐廳、侯布雄法式餐廳在台北第一批廚房團隊等經歷，磨鍊出一手融合中西的好廚藝，他說話時帶有大男孩般的隨興氣息，不時露出爽朗笑容，在餐廳正中間設立的開放式廚房，透露出他喜歡與客人互動的個性，而當聊起餐廳、料理，便能發覺他滿腔對家鄉南投的深厚情感，並將這股熱愛轉化為桌上的繽紛料理。

延續英雄餐廳用在地食材打造台味西菜創意料理的想法，蕭淳元說「元 Yuan」加了更多小吃、家常菜和人文的概念，許多料理都是從小吃到大的熟悉美食來重新解構，如蚵仔煎、麻辣鴨血、鹹水雞、小卷米粉等，甚至在周五、六中午賣起南投意麵。他也重視團隊的想法，會與團隊一起發想新菜，他謙虛地說：「餐廳不是只有靠一個主廚、副主廚就好，大家的生活經歷都不一樣，去過國內外也會吃到過不錯的料理，所以大家都可以一起集思廣益。」

招牌料理「阿元 黑白切」。（何書青攝）

招牌花園沙拉「羅勒 起士 花園沙拉」匯集30多種自家野菜，繽紛美味。（何書青攝）

為更達到「在地食材、產地到餐桌」的理念，蕭淳元索性化身「自耕農」，在南投的家樓上弄了個菜園，夏天要照顧10幾種、冬天多達20幾種作物，甚至不惜每天通勤南投和台中，他笑說：「每天早上我都要種菜，最少要花2小時以上，像食用花、香草都要天天照顧，還要處理很多蟲害、雜草的狀況，我剛就才從南投忙完過來。」

蕭淳元也坦言，每天早上光是菜園就常忙不完，其實很累，好在太太每天幫忙去南投的菜市場買菜，夫妻倆分工合作來達成對食材的堅持，而夏季的招牌花園沙拉「羅勒 起士 花園沙拉」就集結自家栽種的30多種野菜。不僅致力於使用南投食材，餐廳8、9成的餐盤也都來自南投陶藝家的作品，對家鄉的愛可見一斑。

「日本生蚵 白玉珍珠 」。（何書青攝）

「小卷米粉」。（何書青攝）

品嘗蕭淳元的料理時，常像拆禮物般充滿驚喜，「日本生蚵 白玉珍珠 」以傳統小吃蚵仔煎變化，在香煎過後的娃娃菜下，藏著燙過的肥美日本生蚵、軟Q的白玉珍珠、蛋酥、自製海山醬、南投刺蔥及魚子醬等，口感多層次又迷人；招牌「阿元 黑白切」裡每種醬料、甚至烏魚子都是自製，辣椒醬也是自家發酵，搭配各式嚴選食材，堪稱豪華版的經典美味；「小卷米粉」則以台南經典小吃發想，香料酒大火快炒後的新鮮小卷更添香氣，配上用多種香料、海鮮熬成的鮮甜高湯，再搭佐彈牙的米粉，賦予傳統美食讓人耳目一新的好滋味。

「元 Yuan」在周五、六中午販售CP值高的「南投意麵」。（何書青攝）

「元 Yuan」隱身於靜謐巷弄中。（何書青攝）

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