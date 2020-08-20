彰化衛生局因採檢無症狀居家檢疫者，遭政風單位介入調查，局長葉彥伯打破沉默強調，居家檢疫者就醫採檢都按照標準流程「精準篩檢」，按照中央規定SOP。然而，葉彥伯的另一身分「台灣篩檢學會理事長」更遭網友起底質疑，對此，資深媒體人董智森在廣播節目中再度痛批，「這些東西非常可笑」。

董智森今(20日)在廣播節目「小董真心話」中說，馬上就有人出來說，葉彥伯喜歡做篩檢，因為是篩檢協會理事長，說賺大錢，影射他為了做這個...，「各位朋友，這些東西非常可笑，可笑在哪裡，因為我們看到民進黨無所不用其極，只要你怎樣就攻擊你，亂拳出來批協會，然後一堆醫生說葉彥伯不對...看了非常可笑。」

董智森強調，葉彥伯做了10幾年局長耶，國民兩黨都用他當局長，包含現任縣長國民黨王惠美、前任縣長民進黨魏明谷、前前任縣長卓伯源，且他本人也說篩檢協會不是做新冠肺炎病情，而是癌症跟慢性病...。

針對葉彥伯遭外界質疑部分，董智森忍不住說，他是很認真的人，經歷民進黨、 國民黨籍縣長，只是認真來做事，結果被用政風調查，「陳時中可以指揮政風處去地方查彰化局長，這是派錦衣衛下來嗎？有沒有羞恥心啊？他就是拆穿你們假面具，好幾個國家都拆穿你們假面具啊，因為從台灣回去的外國人都確診了。」

(中時新聞網)