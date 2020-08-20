行政院19日針對「農業動力用電範圍標準」進行修正發布並施行，換算起來約有5至9折的優惠，用電越少折數越多，積極替漁民爭取的立委蔡易餘表示，希望漁民朋友能結合監控系統，智慧養殖，達到有效節電、降低用電成本的壓力。
蔡易餘表示，為了兌現選舉的政見，他除了邀請農委會主委陳吉仲來嘉聽取養殖業者及漁民的心聲之外，也與蘇治芬、莊瑞雄二位委員，這段期間與農委會、台電公司和行政院，長時間進行協調溝通。尤其現在進入夏季電費，漁民朋友的成本勢必增加不少。
目前行政院已經完成審議，正式發布施行養殖漁業用電優惠，蔡易餘說，未來養殖漁民依照用電量不同，將會有5折到9折的用電優惠，用電越少折數越多，漁民朋友可以結合監控系統，智慧養殖，達到有效節電、降低用電成本的壓力。
這次養殖漁業用電優惠，針對用電超過0度者，基本電費減收9成，流動電費一律按非夏季電價計算，以目前基本電費10馬(瓩)，使用3000度電作估算，夏季用電費用總計8978元，優惠用方案費用則為7490元，折數約為八三折。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。