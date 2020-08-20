行政院19日針對「農業動力用電範圍標準」進行修正發布並施行，換算起來約有5至9折的優惠，用電越少折數越多，積極替漁民爭取的立委蔡易餘表示，希望漁民朋友能結合監控系統，智慧養殖，達到有效節電、降低用電成本的壓力。

蔡易餘表示，為了兌現選舉的政見，他除了邀請農委會主委陳吉仲來嘉聽取養殖業者及漁民的心聲之外，也與蘇治芬、莊瑞雄二位委員，這段期間與農委會、台電公司和行政院，長時間進行協調溝通。尤其現在進入夏季電費，漁民朋友的成本勢必增加不少。

目前行政院已經完成審議，正式發布施行養殖漁業用電優惠，蔡易餘說，未來養殖漁民依照用電量不同，將會有5折到9折的用電優惠，用電越少折數越多，漁民朋友可以結合監控系統，智慧養殖，達到有效節電、降低用電成本的壓力。

這次養殖漁業用電優惠，針對用電超過0度者，基本電費減收9成，流動電費一律按非夏季電價計算，以目前基本電費10馬(瓩)，使用3000度電作估算，夏季用電費用總計8978元，優惠用方案費用則為7490元，折數約為八三折。

(中時 )