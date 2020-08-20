李姓司機遭劃傷右臂。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

40歲邱姓竊盜通緝犯，20日中午疑因吸毒過量出現幻覺，持刀在西門町一帶閒晃，在漢口街遇到在卸貨的李姓司機，李看邱手上帶刀，警覺拿出防身鐵棒，打算把邱的刀撥掉，混亂中卻被刀背劃傷手臂，邱後來遭到附近大樓14樓遭警逮捕。

警方調查，邱姓男子因竊盜案件，遭新北地檢署發布通緝，自稱20日中午在家吸毒過量，導致精神恍惚，隨手帶1把小刀，沿著漢口街一帶趴趴走。

邱男亂晃時，遇到在路旁卸貨的的李姓貨車司機，李見邱行跡太過可疑，從車上取出鐵棍戒備，邱恍惚間認為李要攻擊他，於是走向前，李揮動鐵棒想撥掉他的刀，混亂中右臂被刀肩劃傷。

邱男隨後逃向住家旁大樓，還沿著水管往上爬到14樓，然後躲在外牆，萬華警方獲報後沿途搜索，發現邱後溫情喊話：「你媽媽要來了，你要讓他看到你是安全的」、「這樣很危險，把手伸出來」，邱最後終於妥協，起身讓警方帶回，警訊後被依傷害罪及社維法送辦。

(中時 )