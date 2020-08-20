中選會21日將公告陳其邁為高雄巿長補選當選人，20日傳出有原住民血統的民視高雄女記者阿布斯可能出任邁巿府原民會主委，對方這兩天已緊急辦理離職，沒再進公司，阿布斯符合陳其邁所說在地、年輕、女性等用人條件。

臉蛋深邃的民視高雄女記者阿布斯老家在茂林，因跟同事告知必須緊急離職，消息傳出後引發揣測，她本人未接電話，而她的同事被問到時未置可否，透露阿布斯已沒再進公司，因為時間點巧合，多數認定她將進入邁巿府。

對於阿布斯的人事案，陳其邁競總回應，「沒有相關訊息」。外型搶眼的阿布斯這次高雄巿長補選多主跑綠營，新聞能力也備受肯定。上月18日晚間她跟學姐在愛河慢跑，還阻止1名想要輕生的女性獲得鹽埕警分局表揚。

阿布斯有魯凱族及布農族的血統，對於她可能出任高巿府原住民事務委員會主委，有原胞認為現任副主委陳幸雄代理主委表現不差，且熟稔原住民事務，本來看好他可以真除，至於阿布斯有新聞專業，到新聞局也適才適所。

(中時 )