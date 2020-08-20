中華民國百貨零售企業協會第八屆第一次會員大會20日改選理監事，選出15席理事、5席監事，囊括來自遠百、漢神等百貨體系代表，遠百總經理徐雪芳獲選連任理事長。徐雪芳強調，今年疫情衝擊零售業變化快速，疫情是否再掀一波說不準，以整體百貨景氣要成長恐怕很難，仍需持續就數位與體驗零售打拚，期與百貨人共勉，防疫以身作則，掌握商機、翻轉業績。

大會同時頒獎表揚2019 FAPRA CSR亞太大獎台灣區優勝代表遠東百貨與百貨零售企業楷模遠東巨城購物中心，以及12位年度楷模與優良從業人員，並邀請商業發展研究院商業發展與政策研究所副所長朱浩針對「疫情時代下，百貨零售業的變與不變」進行專題演講。

徐雪芳表示，2020是個非常特殊的一年，因為受新冠肺炎COVID-19影響，全球都壟罩在病毒威脅下，對百貨零售業更是一大挑戰，百貨業每一天每一刻都在思考應變與迎接挑戰；百貨同業不但要以身作則做防疫，還要想著如何翻轉業績，大家要多利用數位科技、融入消費體驗。

商研院商業發展與政策研究所副所長朱浩指出，疫情期間非實物類支出率先減少，服飾業就先下滑51％，其次是健身類運動戶外活動亦減少46％，接著才是餐飲、家電、美妝等，因應下一波疫情再起，也建議百貨零售業者「更加的數位化」，包括重視付費所得的資訊來源、增加社群媒體的可購物功能，以及確保線上購物體驗與實體購物一致，此外，全通路皆應注入創新，像是實體店的數位化體驗，透過AR與3D察看商品、多樣化支付與跨業合作、提高便利性。

(工商 )