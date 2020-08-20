農遊卷效應，大里杙農漁會生活館七月營業額破千萬，創下開張以來的新高紀錄，平常日店內人潮明顯變多，日平均營業額從一天6萬多，增加到30萬多元。（黃國峰攝）

農遊卷效應，大里杙農漁會生活館七月營業額破千萬，創下開張以來的新高紀錄，假日店內人潮擁擠，2假日平均營業額上百萬元。（大里農會提供／黃國峰台中傳真）

農遊券發威，大里農會大里杙農漁會生活館，近二個月來農特產品銷量大增，生意強強滾，不少人利用周日來購物，結帳都要排隊，7月份營業額超過1千萬元，創下大里杙農漁會生活館開張以來的新高紀錄。

新冠肺炎當下，市場經濟萎靡不振，行政院為振興經濟，推出振興三倍券，農委會也發出每份價值新台幣250元的500萬份農遊券，7月15日發送後，明顯帶動各地農會買氣，大里杙農漁會生活館的農特產品，銷量大幅增加，生意強強滾，平常人潮就很多，周日生活館內更擠滿人潮，明顯帶動買氣。

大里農會秘書廖述岳表示，大里杙農漁會生活館，因農遊卷效應，日平均營業額從一天6萬多，增加到30萬多元，成長5倍之多，如7月25-26日達150萬元，8月1-2日超過120萬元，8月8-9日達100萬元，8月15-16日超過92萬元，7月份總營業額超過1千萬元，創下大里杙農漁會生活館開張以來的新高紀錄，對僅38坪的營業場所，能有此績效，真的不簡單。

一位來自東區的張小姐與家人到國光花市五街欣賞盆栽展，回家前順便到隔壁的大里杙農漁會生活館，選購農產品，她說，平時不會特地到農會買東西，但既然抽到了農遊券，當然不能浪費，買了蜂蜜、苦茶油跟米。

大里農會總幹事賴東陽表示，一般民眾選擇將價值250元的農遊券一次發完，大都選擇250元上下的香米、雞蛋、保久乳、鮮乳、醬油等生活用品及農特產品等，但也請民眾注意，抽到的農遊券，需在簡訊通知後60日內使用，請務必注意使用期限至109年9月17日止，且要在居住地以外之跨鄉鎮市區才能消費抵用喔！

(中時 )