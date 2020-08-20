「2020大稻埕情人節-愛沒有距離」活動流程。(警察交通大隊)

「2020大稻埕情人節-愛沒有距離」活動將在109年8月22日的星期六晚上5點到10點進行，舉辦地點在延平河濱公園和大稻埕碼頭周邊舉行，並將在淡水河3到5號水門間水域施放煙火。

臺北市政府警察局將於會場周邊道路實施二階段交通管制，時間及區域如下：

一、周邊道路：

(一)第1階段管制：8月22日18時至23時(視狀況提前或延後)

1.平面道路：

(1)涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路(當地居民除外)。

(2)民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路及塔城街口及鄭州路與塔城街口管制車輛往西；延平北路與民權西路口(彈性)、環河北路與民族西路口管制車輛往南。

2.環河快速（高架）道路：

(1)北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段(光復橋下）往北車道管制。

(2)匝道入口管制：和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。

3.市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

(二)第2階段管制：8月22日20時30分至23時(視狀況提前或延後)

1.原第1階段管制區域仍維持。

2.因應活動結束後之人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

二、行人管制：為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，8月22日19時30分至20時30分管制行人上橋及駐足橋上。

三、停車管制：

(一)8月21日12時至22日24時：3至5 號水門間堤外停車場淨空。

(二)8月22日12時至23時：

1.民生西路(延平北路至重慶北路段)、長安西路(延平北路至重慶北路)南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

2.民生西路(環河北路至重慶北路段)、延平北路(民權西路至忠孝西路段) 取消假日黃線停車。

3.重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

臺北市政府警察局提醒欲參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾捷運 (北門、中山、雙連、大橋頭站等)步行至活動會場，尤以捷運北門站為進、出動線為佳，省時又便利：

一、北門站：出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場(建議路線)。

二、雙連站：出站後沿「民生西路」往西步行15分鐘，由5號水門進入活動會場。

三、大橋頭站：出站後向「延平北路」往南步行，於「民生西路」右轉後直行，約15分鐘由5號水門進入活動會場。

四、中山站：出站後沿「南京西路」往西步行，右轉「重慶北路」再於「民生西路」左轉後直行，約20分鐘由5號水門進入活動會場。

另搭乘公車前往者請參考臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢公車改道路線；並請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

(中時新聞網)