苗栗縣政府宣導兒童權利公約，結合牆面彩繪展現地方風情，並推廣落實兒童權利公約。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌（中）20日宣導兒童權利公約，期許大家多關心身邊孩子，讓小朋友受到家庭、社區及政府的保護，成長茁壯。（何冠嫻攝）

銅鑼鄉超美彩繪牆 宣導兒童權利公約

苗栗縣政府宣導兒童權利公約，今年由兒少代表在銅鑼鄉立體停車場牆面，繪製包含兒童權利公約與在地特色元素的壁畫，20日縣長徐耀昌為大型畫作揭幕，期許全民共同捍衛兒少權益。

縣府社會處兒少及家庭支持科為有效宣導兒童權利公約，輔導苗縣慈愛協會申請衛福部社會及家庭署公益彩券回饋金，辦理兒童權利公約校園及社區宣導活動，今年結合創意並獲銅鑼鄉公所提供牆面，由慈愛協會、溫馨廚房志工、兒少代表協助完成壁畫。

彩繪牆面指導老師曾淑敏、陳浩宇帶領12位兒少代表等人，在銅鑼火車站旁立體停車場，展開為期3天的牆面繪畫。曾淑敏表示，畫作呈現樟樹、炮仗花、櫻花、石虎等地方特色，給予銅鑼祝福，讓所有人都能感受到地方的美好，期許成為打卡新地標。參與全程牆面繪畫的學生陳姵妤表示，烈日下作畫又遇大雨來襲，雖辛苦但完成後看到畫作充滿成就感，從中學習到許多繪畫技巧更是一大收穫。

20日苗栗縣長徐耀昌宣導兒童權利公約。徐耀昌表示，遊戲是孩子接觸同伴、發展知能最重要的管道，縣府分別在去年、今年建置貓裏喵親子公園、竹南獅山親子公園，廣受鄉親喜愛，第3座苑裡親子公園亦已開工動土，在規畫設計時特地邀請了兒少代表提供意見，充分落實兒童權利公約的「表意權」及「社會參與權」。

社會處說明，1989年聯合國通過的兒童權利公約（CRC），其4大原則分別為兒童最佳利益原則、禁止歧視原則、生存及發展權、表意權，及6大權益：社會參與權、文化休閒權、健康發展權、福利保障權、勞動保護權、公平受教權。

社會處表示，除了17日至20日在銅鑼的彩繪牆面活動，9月至10月將邀請傑出戲劇演出團隊「萍蓬草兒童劇團」至縣內國小演出「新木偶奇遇記」宣導兒童權利公約，讓更多青少年及民眾認識CRC，進而共同捍衛兒少權益。

(中時 )