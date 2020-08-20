台北市長柯文哲（中）20日出席「疫後台北智慧教育新生活論壇」，邀請上海教育界人士出席視訊會議，遭疑是雙城論壇2.0。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲7月22日與上海市長龔正以視訊方式進行雙城論壇，隨後舉辦3次疫情後經濟轉型論壇，其中就有2次均邀請上海人士視訊。柯20日出席的第3次轉型論壇，與上次一樣均邀到上海方教育界人士視訊，模式與雙城論壇十分雷同，甚至在上次論壇期間，還由上海台辦主任致詞。

首次轉型論壇於7月6日舉行，以產業為主題，未邀集對岸人士。7月22日則是雙城論壇。第2次以觀光為主題的轉型論壇，則是本月12日舉辦，邀到上海市文化和旅遊局副局長程梅紅，以及其他上海貴賓視訊交流。第3次以教育為主題的轉型論壇20日登場，邀到上海盧灣一中心小學校長吳蓉瑾、上海台商子女學校長陳成恭視訊。

有趣的是，第2次以觀光為主題的轉型論壇，還有上海台辦主任李文輝致詞致詞，李文輝當時指出，很高興7月22日透過視訊，成功舉辦雙城論壇，此次受邀參加論壇，延續上海、台北2市的交流合作，共同找尋轉型。不禁令外界好奇，是「台北上海雙城論壇的2.0延續版」。

(中時 )