新北市議員劉美芳動用議員建議款，協助完成埔墘變電所的牆面彩繪。（王揚傑攝）

新北市議員劉美芳動用議員建議款，協助完成埔墘變電所的牆面彩繪。（王揚傑攝）

位在新北市板橋區的台電埔墘變電所，遷移案已討論多年，目前仍在審議中，由於當地居民對變電所十分反感，新北市議員劉美芳為安撫居民情緒，動用議員建議款彩繪美化變電所牆面，讓變電所外觀不至冰冷生硬，期能減少民眾負面情緒。

埔墘變電所位於板橋區三民路二段，已營運60餘年，當地居民長年來不斷要求搬遷，經各方協調後，預計遷移至「變更板橋都市計畫」的公園用地，目前公園用地變更已在內政部都委會審查作業程序中，期程仍未定。

當地福壽里里長許明順有感於居民對變電所印象不佳，建築物本身又太過生硬，遂向市議員劉美芳反映，希望透過活潑生動的彩繪，為此處帶來不同的感受。

劉美芳在收到里長反映後，立即到場實地了解，並邀集板橋區公所、台灣電力公司會勘，決議進行埔墘變電所側面牆面彩繪，並已於本月17日開始作業，預計近日天即可完成。

劉美芳表示，彩繪牆面之所以採用海洋風，除了象徵環保與經濟發展必須取得平衡，同時提供當地學童寓教於樂的功能，也為地方增添活潑的元素，減少負面情緒。

(中時 )