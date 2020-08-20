2020台灣國際木雕裝置藝術大展及木雕競賽作品展在三義木雕博物館登場，由藝術家駐地創作，將木雕結合裝置藝術，開創新的展覽形式。（何冠嫻攝）

2020台灣國際木雕裝置藝術大展及木雕競賽作品展在三義木雕博物館登場，由6位藝術家駐地創作，將木雕結合裝置藝術，開創新的展覽形式。（何冠嫻攝）

2020台灣國際木雕裝置藝術大展及台灣國際木雕競賽作品展，即日起於三義木雕博物館展出，今年邀請6藝術家駐地創作，將木雕結合裝置藝術，激盪新火花，開創新的展覽形式。

20日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人宣布木雕競賽入圍裕隆薪傳獎、創新獎、二大類經典大獎及優選獎名單，得獎名次配合「2020三義木雕藝術節」於10月1日開幕典禮現場中公布，並頒贈獎金及獎盃。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，台灣國際木雕競賽邁入第13年，分為工藝木雕類組與當代木雕類組兩大類，今年參與競賽為台灣、中國大陸、法國、厄瓜多爾、印尼、及澳門等6個國家地區，共129件作品，其中有25位為來自木雕研習營青年學子，顯見產、官、學木雕技藝密集課程重訓下，培養木雕技藝與創作能量有成。

另，今年國際木雕交流展打破舊有形式，邀請6位藝術家駐地創作，打造大型木雕藝術裝置，並將展覽空間延伸至室外，展出駐地創作及邀請作品合計65件。林彥甫說明，木雕裝置藝術大展以「年輪說」為主題，規畫孕育與誕生、追夢與成長、現實與理想、初心與傳承4部分，透過木雕藝術體會人生的各種滋味，即日起展覽至10月25日。

文觀局指出，6位藝術家分別為英國藝術家貝馬丁，以木材與自然材質展現並探討生命的輪迴、死亡和再生。日本藝術家吉田敦，創作出具有對於土地環境、人文與歷史的觀察及省思，更是強調藝術家的社會性；阿部乳坊則擅長以「平衡」為主題、人體為基礎持續創作。

台灣藝術家陳正忠，除將花窗從木匠藝術轉型成手工木雕藝術，更嘗試將花窗元素及結合光影，展示傳統與歷史傳承使命與新生代無窮創意思維。花蓮阿美族藝術家撒部·噶照，利用漂流木藝術創作與再造的方式，使木材漂流之後再次重生、開花與結果；伊佑·噶照則擅長結合自然有機的木質與工業感的線條形體，展示作品意象，創作手法以碎形的木條、石塊重複連接、堆疊的形式勾勒出流動姿態，呈現濱海生活中與海浪強烈關聯的線性語彙。

鄧桂菊表示，透過木雕展覽與競賽不僅能夠帶動地方觀光產業的發展，更能發揚木雕藝術文化，促進國際木雕藝術交流，同時鼓勵國內外木雕創作者持續創作，從中發掘木雕藝術的無限可能。

(中時 )