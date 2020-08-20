2020台灣國際木雕裝置藝術大展及台灣國際木雕競賽作品展，即日起於三義木雕博物館展出，今年邀請6藝術家駐地創作，將木雕結合裝置藝術，激盪新火花，開創新的展覽形式。
20日苗栗縣副縣長鄧桂菊等人宣布木雕競賽入圍裕隆薪傳獎、創新獎、二大類經典大獎及優選獎名單，得獎名次配合「2020三義木雕藝術節」於10月1日開幕典禮現場中公布，並頒贈獎金及獎盃。
縣府文化觀光局長林彥甫表示，台灣國際木雕競賽邁入第13年，分為工藝木雕類組與當代木雕類組兩大類，今年參與競賽為台灣、中國大陸、法國、厄瓜多爾、印尼、及澳門等6個國家地區，共129件作品，其中有25位為來自木雕研習營青年學子，顯見產、官、學木雕技藝密集課程重訓下，培養木雕技藝與創作能量有成。
另，今年國際木雕交流展打破舊有形式，邀請6位藝術家駐地創作，打造大型木雕藝術裝置，並將展覽空間延伸至室外，展出駐地創作及邀請作品合計65件。林彥甫說明，木雕裝置藝術大展以「年輪說」為主題，規畫孕育與誕生、追夢與成長、現實與理想、初心與傳承4部分，透過木雕藝術體會人生的各種滋味，即日起展覽至10月25日。
文觀局指出，6位藝術家分別為英國藝術家貝馬丁，以木材與自然材質展現並探討生命的輪迴、死亡和再生。日本藝術家吉田敦，創作出具有對於土地環境、人文與歷史的觀察及省思，更是強調藝術家的社會性；阿部乳坊則擅長以「平衡」為主題、人體為基礎持續創作。
台灣藝術家陳正忠，除將花窗從木匠藝術轉型成手工木雕藝術，更嘗試將花窗元素及結合光影，展示傳統與歷史傳承使命與新生代無窮創意思維。花蓮阿美族藝術家撒部·噶照，利用漂流木藝術創作與再造的方式，使木材漂流之後再次重生、開花與結果；伊佑·噶照則擅長結合自然有機的木質與工業感的線條形體，展示作品意象，創作手法以碎形的木條、石塊重複連接、堆疊的形式勾勒出流動姿態，呈現濱海生活中與海浪強烈關聯的線性語彙。
鄧桂菊表示，透過木雕展覽與競賽不僅能夠帶動地方觀光產業的發展，更能發揚木雕藝術文化，促進國際木雕藝術交流，同時鼓勵國內外木雕創作者持續創作，從中發掘木雕藝術的無限可能。
(中時 )
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