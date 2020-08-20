據住展雜誌統計，雙北市線上銷售中，平均開價降幅達20%以上的建案共有24個；其中台北市共有13個，新北市則有11個。其中，降幅前十名的建案，最小讓利幅度從25%起，價格真的殺很大。其中大安區仁愛路二段「閱狷聲」，當年平均開價最高為每坪190萬，如今降至每坪130萬，每坪大降60萬元；該建案規劃115~150坪，以最大的150坪戶別計，每戶總價狂降約9000萬，光是降價的額度，就能再買一戶豪宅。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然今年房市景氣暢旺，建案頻頻漲價，但購屋族不必因此而灰心，因為市場上還是有不少建案願意降價，只要多看、多比較，仍有機會撿便宜。

據住展雜誌統計，雙北市平均開價降幅前十大建案共有11個建案入榜，最低讓價幅度從25%起跳，排名第9名分別是南港「Chloe」、新店「國礎富裔河」、中山「TAKUMI」等3個建案，目前表價均比過去最高平均開價低2成5左右。若以調降金額作比較，則以「TAKUMI」每坪降30萬元最多。

第5名到第2名，開價降幅則從30%起跳。第5名為新莊「容邑PARK」，目前平均開價為每坪42萬，開價比高峰大降30%，最低成交價3字頭，是現在副都心重劃區少數還有3字頭成交價的建案。降幅第3高是新莊「皇翔御花園」，平均開價由最高的每坪69萬元，降至每坪46萬元，降幅約33%，是副都心重劃區知名建商推案、且價位平實的建案。

雙北市開價降幅前十名建案

林口新市鎮「大禮悅」平均開價僅每坪27萬元，比預售時最高開價每坪42萬大降約36%。「大禮悅」前身為「善田笠品」，因建商倒閉而使建案流落法拍，法拍得標方接手後重新開賣，售價比周邊建案便宜1~2成之間；由於價格便宜，該案今年7月間重新公開，8就初就已完銷。

雙北市開價降幅最大的是五股洲子洋重劃區「未來家-一芳洲」，平均開價由最高的每坪49萬降至每坪29.5萬，每坪少了19.5萬，降幅約40%。該案預售時恰逢洲子洋重劃區前一波房價高峰期，所以開價比較高一些，到了成屋交屋之後，建商降價促銷手上少數餘屋。

何世昌指出，線上銷售中且大幅降價的建案，都有兩個共通點，那就是銷售期較長、且全部為成屋案。至於其降價理由不一，有的是預售時開價過高、有的是總價過高、有的是曝光度低，就算降價也少人知、有的是消費者接受度不高等等。但無論為何，業者大幅度讓利，就是希望獲得消費者青睞，讓房子能夠順銷。

(中時新聞網)