台北市長柯文哲上任5年來，共查報1156件阻礙或占用建築防火巷違建，議員汪志冰5月發現有331件未拆，加上錢櫃林森店大火，再度引起民眾對公共安全意識。北市建管處20日表示，今年6月起成立「331防火巷專案」，全案預定9月30日前完成拆除，目前已拆完209件，尚餘122件。

建管處表示，為遏止新違建產生，將優先拆除影響公共安全的違建，對於2015年9月1日以後新使用執照建物辦理產權轉移時，採取需檢附無違建證明等方式，遏止新違建產生；對1994年以前的既存違建，有涉及影響公共安全也優先執行拆除。

建管處說，針對既存違建拆除，今年已陸續推動「頂二層專案（屋頂搭建2層以上既存違建）」、「三單元專案（頂層既存違建內部隔成3間以上）」、「營業性廚房專案」及「331防火巷專案」等專案方式查處，貫徹執行違建拆除工作的決心，呼籲市民切勿心存搭蓋違建的僥倖心理，罔顧他人與自身居住安全，如經查報違建者，建管處均將依法執行拆除。

(中時 )