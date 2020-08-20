遊戲股王鈊象（3293）法說會20日登場，董事長李柯柱表示，以今年上半年而言，受惠於旗下六大網路遊戲帶動，上半年稅後每股盈餘22.26元，獲利站上歷史新高。展望下半年，鈊象將有兩大動能，一是六大app營運持續向上，二則是鈊象今年打入美國博弈市場且有所斬獲，對下半年營運與獲利樂觀看待。

鈊象上半年營運表現亮眼，其中網路遊戲營收比重從去年的81％，提升至94％，毛利率也從去年同期的92％提高到96％，上半年稅後淨利較去年同期增7.94億元，年增102％。

其中，鈊象7月營收7.53億元，首次突破7億元大關，月增10.6％、年增50.2％。單月營收創歷史新高。稅前淨利3.81億元，稅前每股純益達5.44元，單月賺超過半個股本。

李柯柱表示，近期營收飆高，主要貢獻來自於美國的遊戲授權金，授權遊戲有老虎機、魚機、賓果為主。鈊象自2017年就開始耕耘美國博弈遊戲市場，透過授權給當地代理商，且該代理商下游也越來越多合作廠商，才強勁貢獻鈊象7月的營收。

據悉，鈊象授權的遊戲可在PC、手機上玩，但並非透過App Store、Play Store雙平台推出。不過鈊象也坦承，線上博弈遊戲並不是在美國不是每一州都合法，因此未來不可能在全美推出。至今年7月時，美國市場的授權金帶來的營收已較今年初成長7倍。若以7月整體營收來看，六大網路遊戲與海外權利金貢獻各半。鈊象表示，與該代理商的合作是長期的，將持續貢獻未來業績表現。

鈊象表示，海外授權目前帶來的營收若與其他6大網路遊戲相比，約介於《明星3缺1》、《金好運》之間。雖然鈊象並未明確公布該兩款遊戲的每月營收數字，但該兩款遊戲的營收排名在6款網路遊戲中並列第二。鈊象表示，往海外發展是目前公司主要目標，除美國外，東南亞、日本也是海外發展的重點市場。

(工商 )