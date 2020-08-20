FPGA大廠商賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ：XLNX）今日宣布，賽靈思的技術正用於支援Subaru最新的視覺型先進駕駛輔助系統（ADAS）EyeSight。整合至全新Subaru Levorg中的新型EyeSight智能駕駛安全輔助系統，將提供包含主動式定速巡航控制（adaptive cruise control）、車道維持輔助（lane-keep assist）、預防碰撞自動煞車（pre-collision braking）等先進功能，提供消費者一流的安全技術。

Subaru技術長Tetsuo Fujinuki表示，Subaru致力於為顧客帶來『享受與安心』的駕駛體驗，使Subaru成為顧客心目中最傑出的品牌，我們相信ADAS是實現這個目標的技術之一。立體攝影鏡頭是Subaru ADAS應用的核心。

Tetsuo Fujinuki指出，我們新一代系統所採用的影像處理技術與常見的方法不同，它能掃描立體攝影鏡頭擷取的所有內容，並創建高精度的3D點雲，讓我們能提供多種先進駕駛功能，例如在十字路口執行預防碰撞自動煞車，以及在交通壅塞的高速公路上輔助自動駕駛。賽靈思的技術在該系統中發揮了重要作用。由於賽靈思的車規級元件涵蓋各種內建功能，讓我們能滿足ASIL的嚴格要求，也毫無疑問地成為支援Subaru新型ADAS視覺型系統的最佳技術。」

賽靈思車規級（Xilinx Automotive-qualified，XA）Zynq UltraScale+多處理器系統單晶片（MPSoC）採用16奈米技術，為EyeSight系統提供能準確描繪動態駕駛場景並對其做出反應時所需的高效能、超低延遲和功能性安全（ASIL）等性能。

賽靈思亞太區業務副總裁Yousef Khalilollahi表示：「我們很高興賽靈思車規級元件能助力Subaru實現新一代汽車安全性能。Subaru一直都是道路安全和可靠性的代名詞，而我們的車規級產品能受到Subaru青睞，與他們攜手達成雙方的共同願景—為汽車駕駛提供市場上最先進的安全功能，對此我們深感自豪。」

賽靈思作為汽車解決方案供應商的領導者，在汽車產業擁有超過20年的經驗。賽靈思的汽車解決方案為當今和未來的自動駕駛車款，提供結合各種網路連接選項、獨特的功能安全架構配置及安全功能的極致硬體和軟體劃分靈活性。

賽靈思已在全球累計銷售超過1.9億片車規級元件，其中7,500萬片用於量產型先進駕駛輔助系統（ADAS）部署。賽靈思與全球超過200家汽車企業合作，包含主要的一級汽車供應商、OEM和新創企業。

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