中央銀行公布第二季國際收支，金融帳淨流出165.4億美元，已連續40季，續創史上最長淨流出紀錄，累計淨流出4,987.9億美元，以6月底新台幣的匯率計算，約合新台幣14.79兆元。

央行官員表示，第二季金融帳淨流出，主要是外資減持台股，使得非居民證券投資淨減少33.8億美元，但已比第一季淨減少的176.5億美元，大幅縮減。另外，居民對外證券投資淨增加155.7億美元，主要是投信、保險、券商等公司的證券投資增加，又以保險公司投資國外債券增加影響最大，所以造成證券投資淨流出達189.5億美元。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。央行官員解釋，其中經常帳是統計對外商品及服務等的交易，如果商品及服務輸出大於輸入，表示經常帳有順差。因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。

對外淨債權增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。觀察經常帳順差國家，如日本、新加坡、南韓、德國、泰國及台灣等，金融帳均為淨流出。

(工商 )