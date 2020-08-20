朱宗慶打擊樂團的成員精心製作印有朱宗慶口頭禪如「玩真的」、「作個有溫度的人」等手牌，向朱宗慶致謝。（鄭任南攝）

得到行政院文化獎，陳錫煌連連表示自己「真歡喜」。（鄭任南攝）

第39屆行政院文化獎頒獎典禮今(20)日舉行，行政院長蘇貞昌授予獎章給文化獎得主掌中戲大師陳錫煌及擊樂家朱宗慶，感念二人對文化藝術的貢獻。陳錫煌及朱宗慶長年致力於技藝傳承，曾受教於他們的學生也在典禮上分別對恩師感性喊話，表達謝意，為典禮增添動人氣氛。

得到行政院文化獎，陳錫煌連連表示自己「真歡喜」，「現在會看布袋戲的人比較少，因為口白聽不懂。有些孩子連台語都聽不懂，要聽懂口白需藉由文化來培養，才能讓觀眾欣賞戲偶的藝術，感到有趣。」因此，他特別向還願意看傳統掌中戲的觀眾們道謝，「如果沒有他們，我今天不可能會得文化獎。」

頒獎引言人、紀錄片《紅盒子》導演楊力州表示，布袋戲在人們生活中逐漸消失，他看見陳錫煌眼中對傳承的擔憂，徒弟一個一個教、表演一場一場演，用心傳承布袋戲。去年他與陳錫煌一同到德國柏林播映《紅盒子》，片中陳錫煌高超操偶技巧，讓觀眾大為驚艷，誤以為是動畫。當陳錫煌現身時，全場觀眾更起立鼓掌，「他們或許不懂布袋戲，但他們知道一個90幾歲的老師傅只專注把戲演好有多不簡單。」

今日當陳錫煌接過文化獎獎章時，全場觀禮嘉賓紛紛起身致意，掌聲久久不已。陳錫煌大票藝生學徒們獻上表演後，也齊聲大喊「師傅我愛你」，場面溫馨。同樣向恩師示愛的，還有朱宗慶打擊樂團的成員們，他們精心製作印有朱宗慶口頭禪如「玩真的」、「作個有溫度的人」等手牌，向朱宗慶致謝，「謝謝老師除了教我們音樂，還教我們怎麼做人。」

朱宗慶表示，50多年前他在鄉下地方成長，在多數人都認為打擊樂是沒有出息的行業時，父母竟然願意相信他，讓他去探索喜歡的打擊樂，他非常感念父母的支持，「3、40年來我做了很多事情，有人稱呼我朱老師，有人稱我朱總監，有人稱我朱校長，有人稱我董事長。但這30年來無論我多了什麼稱呼，我從來沒有捨棄過打擊樂。」

頒獎引言人、作曲家賴德和表示，在台灣，知道朱宗慶的人比知道貝多芬的人還來的多，他看著朱宗慶成長，成為台灣推廣打擊樂的鼻祖，非常敬佩他的堅持。

朱宗慶表示，當年從維也納學成回台，第一份工作就是赴北藝大就職，如今也希望將文化獎獎金100萬捐給北藝大音樂系，成立系列擊樂講座，讓打擊樂跟社會有更多的連結，產生更大價值。

(中時 )