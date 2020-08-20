鑑定書畫藝術及古董知名博士葉國新，為檢察長們講解鑑定書畫。（葉國新提供）

透過高倍顯微鏡，葉國新說明真跡與作偽樣本的分辨。（葉國新提供）

法務部司法官學院舉辦「檢察首長領導研習班」，19日邀請以鑑定書畫藝術及古董知名博士葉國新做藝術鑒定、詐騙、作偽的相關演講，檢察總長江惠民及司法院官學院院長蔡碧玉及各地一、二審檢察長在充滿雅意的環境下品書畫、鑑古董。

葉國新在這次的講座中，帶來了多年鑑定經驗所累積的代表性作品樣本，包含著名的揭二層作偽，世界級藝術家傅抱石真跡，十一色奈米噴墨印刷作偽等等；他表示，隨著藝術市場的崛起，藝術品價值攀升，藝術相關產業的買賣糾紛、作偽問題層出不窮。

課堂中透過將這些真跡與作偽樣本利用100到1200倍的高倍數顯微鏡以及透光版進行測試，讓檢察長們們可以透過肉眼的實際觀察，了解真偽作品的各種材質特性 。

課堂後還進行「超級比一比」活動，讓檢察長們可以透過實際操作專業鑑定儀器來嘗試判斷作品的真偽。

葉國新在講述中特別注重學術與實務並重，以因應日益猖獗的作偽犯罪。實務方面，葉特別分享了作偽集團的幾種不同的造假手法 ; 並且介紹如何將東方傳統鑑定方法結合留學英國所學到的「邏輯化」、「系統化」的藝術鑑定方法學來為藝術品進行鑑定，提供檢察長們如何從不同的筆跡、墨色、媒材等紙張材質的分辨、不同筆種留下的不同效果等知識，系統性的透過「鑑定證據」來辨認作品。

葉國新同時也跟檢察長們分享了一些鑑定界的小行話、藝術拍賣的秘辛和目前台灣藝術相關產業中律法尚且不足的部分。

葉國新也特別教導怎麼欣賞藝術品，因為「鑑定可以說是最深奧的藝術欣賞」。介紹好的藝術品是如何因為其耽美價值而成為藝術投資標的物，教導檢察長們該如何在廣大的藝術市場中，判斷藝術品各個的收藏價值。

司法官學院院長蔡碧玉的推薦，葉國新特別感謝，他認為違次講課是一次「超前部署」，代表著台灣司法界對於社會脈動的高度的敏感度，認為台灣藝術市場律法的完善前景可期。

(中時 )