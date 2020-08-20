台股是黑白雙煞兩大黑門神狙殺死多頭囉！就我所學大盤本來就要跌，大陸軍事武力恐嚇只是一個引信引爆而已。7月28日當天大盤歷史高13031點、長黑爆大量3439億元是黑門神1號，今天爆出3473億元巨量長黑即是黑白雙煞黑門神2號。

兩大門神狙殺死多頭，意謂大盤還會跌，即使季線反彈要視為「自律性反彈」，那是很自然的跌到季線成本殺低意願暫時觀望的反彈，我要講的是彈完勢必再跌，為什麼呢？因為終究要跌破季線12053點，且下跌的速度會加快，因為跌破季線會出現另一種賣壓，就是跌破一季以來大家成本的「停損賣壓」，因此，這一次下跌乃中級中線的整理，非同小可。

大立光已瀕臨今年3月19日低點3240元，華為的打擊真的是很重一拳，且早已反應在大立光的股價，現在反映的大概是9月大立光營收不好；至於聯發科還會再跌，早晚會破500元，破了5字頭要反過來想，到時候該攤平的攤平，而現在放空者應該續抱。外資猛發聯發科利多消息，投資人這回看報紙買股票可慘了，因為這是一個強勢效率化市場，反映大家不知道的事，亦即除了華為事件外，還有一個「未來事件」就是川普敗選，川普若敗選那麼高通立馬奪回大陸市場，聯發科獨大的優勢立即消失。

投資人要留意，預先設想最壞的情況，畢竟沒有不落的太陽，大立光發動的「股價倫理大調整」正在蔓延，台灣會賺錢的一家毛利率70%的公司跌回3/19低點3240元的話，想想會掀起多大的心理危機？！國安基金不退場，現在要吃苦果了，大家要有心理準備看到大盤指數10300點，也就是說還有約2000點要跌。

外資00632R台灣50反1佈局將近400萬雄兵，大家保重了，今天8月20日慘跌416點、收在12362點，當你不知如何操作時，記住最重要的一句話「賣，永遠是對的」。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)