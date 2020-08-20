普生（4117）20日接待外交部及歐洲國家的比利時、中南美洲瓜地馬拉、加拿大等23國駐台使節參訪竹科廠，展示旗下新冠肺炎試劑全系列產品陣容，包括RT-PCR核酸試劑、抗原/抗體快篩試劑、以及ELISA血清抗體試劑等，不僅展現台灣厚實防疫戰力，並有助強化國際合作機會，提升普生試劑產品國際良好知名度。

普生目前旗下三款新冠肺炎試劑產品進度，除GB SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR核酸檢測試劑已獲歐盟、印度、澳洲等多國認證及台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，持續供應印度、印尼等地區試劑訂單需求，並仍進行美國、加拿大、摩洛哥、墨西哥及奈及利亞認證申請中。

普生總經理林孟德表示，今年全球面臨新冠肺炎疫情肆虐，台灣防疫表現突出，讓國際看見台灣防疫、生技醫療與檢測監控實力。普生多年來投入關鍵性原料製程開發，竹科廠為台灣唯一擁有體外診斷（IVD）風險性第三等級（Class III）GMP廠，並具有試劑產品量產之豐富經驗，此次榮幸獲多國駐臺使節視察訪廠，充分展示普生於新冠肺炎疫情監控上扮演重要角色。

普生旗下「高通量」與「定量」檢測的GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑，除於8月接獲歐盟CE認證外，已同步進行台灣、美國、東南亞等地相關認證申請，有望旗下試劑產品進程陸續開花結果。

林孟德指出，因應全球疫情檢測龐大需求，普生竹科廠已啟動兩班生產制，增添試劑冷藏保存設備，在積極拉升整體產能稼動率加速完成訂單出貨，且憑藉多年佈建外銷各地經銷商合作、銷售全球40餘國家經驗，亦持續深化比利時、中南美洲瓜地馬拉、加拿大等地區經銷商業務合作機會，以期挹注整體營運良好動能。

(工商 )