全球科技領導供應商思科與Riot Games20日宣佈建立長期合作關係，正式成為英雄聯盟電子競技（LoL Esports）的官方企業網路合作夥伴，雙方將攜手為全球五大洲及三大國際活動提供可靠的基礎建設及網路功能改善專業電競選手的競技體驗，同時提升電競粉絲的觀賽體驗。

英雄聯盟電子競技是過去十年全球最大型的電競賽事，並曾於2019年世界大賽決賽中創下平均每分鐘觀眾達2,180萬人的紀錄，之所以可以吸引這麼多人的關注，主要在於英雄聯盟是一項需要快速戰略規劃及快捷反應時間的電競，故此為專業電競選手將延遲（或「 Ping」）情況減至最低尤其關鍵。

看好宅經濟持續發酵，電競商機一觸即發，思科也決定加入英雄聯盟電子競技（LoL Esports）的官方企業網路合作夥伴，未來將聯同其他世界最知名品牌，包括Mastercard、Louis Vuitton、聯合利華（Unilever）旗下AXE、Red Bull、OPPO、State Farm以及Secretlab等，成為英雄聯盟電子競技的全球主要贊助商。

除此之外，思科也將擬具網路解決方案，用以提升英雄聯盟電競的專屬私人遊戲伺服器「The Realm」，全面支援三大國際電競活動中的職業級賽事，包括英雄聯盟世界大賽（The League of Legends World Championship）、季中邀請賽 （The Mid-Seasonal Invitational）， 以及明星賽 （The All-Star Event）。

為降低延遲，未來「The Realm」內將裝設思科技術，協助專業電競選手於「召喚峽谷」內的網路延遲減至低於1毫秒，從而實現近乎即時的反應時間及不間斷遊戲體驗。思科指出，全新思科伺服器預計比以往應用的技術提升高達200％的原始效能。此外，思科將為Riot Games打造一系列領先的網路技術，由思科UCS刀鋒及機架伺服器以至Nexus資料中心交換器，從而協助大幅改善遊戲效能及廣播功能。此外，思科亦將為Riot的區域廣播中心提供靈活架構，以支援未來全球電競賽事的競爭完整性，讓電競粉絲就算宅在家，也可以觀賞更流暢、更高品質的英雄聯盟電競賽事直播串流，更緊貼刺激的比賽實況。

(工商 )