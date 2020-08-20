賽爾提克、七六人系列賽的第一場比賽，綠衫軍成功拿下了勝利，不過卻傷了隊中重要側翼海沃德（Gordon Hayward），原本預期雙方戰力會較為平衡，但今日七六人卻以27分之差再次輸掉比賽，狀況慘不忍睹，還有七六人球迷直接將眼罩帶上，不願意看到自己支持球隊的慘況。

本場比賽剛開始時，七六人靠著明星中鋒恩比德（Joel Embiid）求勝心相當強烈，頻頻強攻禁區得手，也成功在第一節時取得33：27領先，但接下來卻後繼無力，最後就以101：128，27分之差輸球。

相較於恩比德整場比賽攻下34分、10籃板成績，其餘七六人球員表現就有些乏善可陳，尤其兩位高薪主力哈里斯（TobiasHarris）、哈佛德（Al Horford）則受到許多質疑。

哈里斯與哈佛德這2位球員，本季薪水高達6,100萬美金（約新台幣18億元），不過2個人合計只攻下了17分，表現跟身價相當不符，也令觀戰的七六人球迷直接帶上眼罩，不願看到支持球隊的慘況。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)