前高雄市長韓國瑜政治路下一步，眾人都在猜測。資深媒體人邱明玉建議，韓國瑜不要選國民黨主席，休養生息後，再戰2024總統大選。名嘴王時齊聽完吃了一驚：「還要再戰2024啊？」邱明玉立馬回說，「為什麼不行？陳其邁都可以奮鬥15年了。」

邱明玉在政論節目《新聞面對面》中表示，國民黨主席江啟臣現在再推公投，那就是絕對的轉移焦點。現在國民黨沒有人逼宮，現實的狀況是，大家知道。鞏固領導中心都來不及了，怎麼可能會逼宮，光是籌錢這件事情，現在是爛攤子，而且接下來到明年的黨主席任期，也只不剩半年，若沒有提名權，然後又要籌錢，那當這一段的黨主席到底要幹嘛？要逼宮幹什麼？所以沒有人會逼宮。

邱明玉爆料，在沒有人逼宮的情況之下，江啟臣提公投這件事，就是要轉移焦點。因此她認為江啟臣其實不只要拚黨主席連任，他還起心動念要選2024總統大選。

邱明玉建議，韓國瑜不要再出來戰2022國民黨主席，因為下一任黨主席的目標就是要輔選2022的縣市長，因韓國瑜才剛中箭落馬，又被罷免，如果真的去輔選新北市長侯友宜或台中市長盧秀燕，大家其實還是會覺得，還是要一個被罷免的市長來輔選嗎？因此韓國瑜還是休養生息，再戰2024總統大選。

(中時新聞網)